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微星内容创造笔记本中文命名公布：尊爵14/新世代15/创造者P65

2020/3/25 18:04:47来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月25日消息 根据微星官方的消息，微星内容创造系列笔记本的中文命名现已公布，分别是尊爵14、新世代15和创造者P65。

据介绍，微星根据轻度使用者，到专业的重度用户性质推出内容创造系列三个产品线：Creator、Prestige和Modern系列。现中文化命名：创造者Creator、尊爵Prestige和新世代Modern系列

IT之家了解到，创造者 Creator系列是为创意工作者打造的高性能的笔记本。微星创造者 Creator P65 9SF获得英伟达RTX Studio的认证，其在配置上自然也是十分地强悍。首先这款笔记本可选配英伟达RTX  2070 Max-Q独立显卡，拥有6GB GDDR6显存，还最高搭载第九代Intel酷睿i9-9880H处理器，支持64GB内存。

尊爵 Prestige 系列以精致的品位和卓越的性能制作而成。微星尊爵 Prestige15 在尺寸为15.6英寸的同时，机身重量仅1.6kg，厚度15.9mm，i7-10710U+GTX 1650MQ的完美搭配，双NVMe硬盘位，双内存槽，以及两个雷电3接口，纯PD充电以及80.25Wh的大电池，4K 100% Adobe RGB屏加上True Color 2.0色彩管理。

新世代Modern 系列定位精湛工艺，随性自我。新世代Modern 15最高搭载第十代英特尔i7处理器和NVIDIA GeForce  MX250图形显卡。

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关键词：微星笔记本

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