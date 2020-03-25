苹果App Store限制微软谷歌云游戏服务，只能用自家Arcade

北京时间3月25日晚间消息，据国外媒体报道，虽然微软和谷歌等公司都推出了备受欢迎的云游戏服务，但受苹果公司App Store应用商店规则的限制，这些服务很难接触到10多亿iOS用户。

由于苹果、微软、谷歌和英伟达（Nvidia）等公司纷纷推出了一系列新的移动订阅服务，视频游戏迷们突然有了一大批游戏目录可供选择。但对于苹果公司的10多亿iPhone和iPad用户来说，唯一真正的选择还是Arcade，即苹果在去年9月份推出的自家游戏订阅服务。

这主要是因为，苹果对用户可以在其设备上访问的应用程序类型，实施了严格的限制。例如，App Store的指导方针禁止了依赖于云端的流媒体服务。Arcade遵守了这些要求，部分原因是它作为App Store本身的一项功能而被包括在内。

这是苹果打压竞争对手的最新例证。一直以来，批评人士就指责苹果，制定有利于自家应用程序的专制规则，不惜以牺牲外部开发者的类似应用为代价。还有竞争对手指出，苹果既运营着App Store应用商店，又在商店里面偏袒自家应用和服务。

去年3月，Spotify向欧盟反垄断监管机构投诉苹果，称苹果对其App Store应用商店的控制，不但剥夺了消费者的选择，也剥夺了其他流媒体音乐服务提供商的权利，苹果这样做完全是为了服务自家流媒体音乐服务Apple Music。

对此，独立开发人员大卫·巴纳德（David Barnard）称：“就是因为这些规则，开发者和苹果之间保持着一种令人担忧的关系。在某种程度上，我非常感谢他们的市场帮助我赚了数百万美元，如果没有它，我就不会赚到这笔钱。但另一方面，他们有时采取如此严厉的手段确实会扼杀应用程序，并导致开发人员错失其他潜在收入。”

如今，云游戏服务越来越受欢迎，特别是在更快的5G网络快速发展之际。微软、英伟达和谷歌的新产品都是基于云流媒体，而苹果的Arade则不然。竞争对手的服务都可以在Android操作系统上找到，而许多热门游戏在iOS中都没有。

当被问及英伟达的GeForce Now云游戏服务如何提供给iPhone和iPad用户时，英伟达的一位发言人称：“只能问苹果了。”

对此，苹果表示；“开发者可以选择通过Safari和App Store上的其他浏览器，通过网络（web）接触到所有iPhone和iPad用户。但目前，新的基于云的游戏流媒体服务无法通过iPhone和iPad上的网络浏览器来访问。”

苹果还表示，将继续加强与开发商的关系，并提供一个公平的竞争环境。