英伟达云游戏GeForce Now上线：月费5美元，支持1080p/60fps

IT之家2月5日消息 根据AnandTech的报道，英伟达GeForce Now云游戏服务正式上线，目前可选免费版和“Founders”版本，后者月费4.99美元，约合人民币35元。

英伟达表示，“Founders”版本前12个月的收费为每月4.99美元，为了进一步增加吸引力，前3个月是免费的。与此同时，英伟达也保留了一个免费的版本，不过限制要严格得多。免费版每天最长游戏时间只有1个小时，而且是排队先到先得。

目前，英伟达云游戏即便是付费服务，还没有支持4K流媒体的服务。GeForce Now服务最高可达1080p/60fps, 英伟达推荐50Mbps带宽连接以获得最佳效果。

接入平台方面，GeForce Now客户端现在可以用于Windows、macOS和Android。英伟达公司还宣布，他们还将把客户端带到Chromebook上。

目前。英伟达在北美和西欧都有自己的服务器集群，其中在北美有9个站点，在欧洲有6个站点，以此降低延迟。与此同时，英伟达与俄罗斯、日本和韩国的本地服务提供商合作，这些提供商使用GeForce NOW技术提供自己的服务。

游戏方面，英伟达将提供“1000+”游戏，其中在Steam、Origin等供应商平台上拥有30款免费游戏。

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