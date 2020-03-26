【IT之家评测室】技嘉B365M AORUS ELITE主板体验：百元小雕，满足主流玩家各类需求

技嘉在DIY领域已经立足市场多年，从主板、显卡再到显示器、机箱和键盘，技嘉均有涉足，而旗下的AORUS电竞品牌在高端电竞领域口碑不错，用料也非常扎实。因为其用雕头作为Logo，AROUS品牌也被广大用户称之为“雕牌”，如今，AORUS品牌已经下放到中端产品B365M主板中。

今天IT之家要评测主板产品的就是技嘉B365M AORUS ELITE主板，对于日常只是打打游戏或者办公的轻度娱乐用户来讲，B365M主板可以满足日常主流娱乐性能，至于说那些对性能有极致要求、爱折腾的极客们，显然Z370/Z390主板或是X299主板更加适合他们。

技嘉B365M AORUS ELITE主板采用M-ATX设计，接口采用LGA1151，支持英特尔九代处理器和八代处理器。

而技嘉B365M AORUS ELITE作为一款以性价比著称的“小雕”主板，表现同样不俗，一起来看下具体的使用体验吧。

外观：橙黑配色，堆料扎实

技嘉B365M AORUS ELITE主板采用了M-ATX设计，尺寸为24.4x24.4cm，整体外观延续AORUS品牌经典的橙黑配色。

供电方面，技嘉B365M AORUS ELITE主板采用6相混合数字供电，接口采用了LGA1511接口，支持英特尔八代和九代处理器，也就是即便是现阶段九代酷睿最强的i9-9900KS，技嘉B365M AORUS ELITE主板也能支持，但不支持超频也就意味着失去了很多乐趣，这块主板IT之家还是建议最好搭配i5-9400F使用。另外一点，B365M芯片组原生支持Windows 7系统，这对于一些习惯使用Windows 7系统的用户来讲是一个好的特性，就算后期换成Windows 10系统也不会很难。

以下为技嘉B365M AORUS ELITE核心参数：

作为一款定位中端的主板产品，技嘉B365M AORUS ELITE主板采用4+2相电供电设计，整体并没有高端主板那么多散热片，另外“光污染”保持了很大的克制，CPU部分采用8 Pin供电，最高能实现384W功率输出，理论上可以支持i9-9900KS，当然，酷睿i5依旧是IT之家推荐的一个配置选择。

技嘉B365M AORUS ELITE主板的双通道DDR4 DIMM内存插槽并没有采用合金装甲，毕竟中端定位的价格摆在这里，当然，本身内存条也不是非常重的硬件设备，所以这样的搭配也是恰到好处。内存插槽右侧就是主板的电源线以及6个SATA3接口，当然现在一些主板往往会配备几个直角SATA口，这样布线的时候会整洁一些。

技嘉B365M AORUS ELITE主板在PCIe插口与其他M-ATX主板差不多，它配备了1个PCIe 3.0x16、一个PCIe 3.0x4和一个PCIe 3.0x1，这三个PCIe接口基本上满足我们日常的使用需要，这块主板搭配RTX 16系显卡也是能够满足很多主流玩家的日常使用需要的。其中有合金装甲的是PCIe x16接口，最底下没有合金装甲的是PCIe 3.0x4接口，中间短的那根是PCIe 3.0x1接口，这三个PCIe 3.0接口基本上就能满足我们日常的使用需要，搭配16系显卡再好不过了，另外，技嘉B365M AORUS ELITE主板的PCIe接口支持AMD双芯片卡交火和2路交火。

比较让人意外的是，虽然技嘉这块主板定位中端，但是它自带三个M.2插槽，其中两根M.2 22110尺寸的M.2插槽分列在PCIe x16插槽两侧，靠近CPU的那一个M.2插槽接口处还有合金装甲包裹，这样就方便我们日常SSD的扩展。与PCIe x1同排的位置还有一个M.2 2230插槽，这里专门是为Wi-Fi网卡预留出来的。

主板左下角就是技嘉特别的因小部件，金黄色的尼吉康电容非常显眼，上方就是一颗瑞昱ALC892声卡芯片。声卡上方主板上则埋设了一条RGB灯带，可配合技嘉RGB Fusion 2.0进行调整。

在主板I/O接口上方，技嘉B365M AORUS ELITE覆盖了一层散热装甲，预留的I/O接口还是非常丰富的，包含2个USB 2.0接口，3个USB 3.0接口，1个USB Type-C接口，1个HDMI 2.0接口，1个DVI接口，1个DP 1.4接口，1个RJ45网线接口，1个PS/2接口以及1组3.5mm音频接口。

从整体接口还有外观来看，技嘉B360M AORUS ELITE主板整体还是中规中矩，作为一款面向主流市场的产品，这样的堆料基本上能满足大部分人的日常需要。接下来在和IT之家一起看看这款主板的BIOS设置上的特点。

BIOS：简单友好，适合小白操作

BIOS作为主板的操作系统对于系统安装和硬件运行至关重要，现阶段很多主板厂商都对BIOS运营方式进行了一些调整，技嘉就采用双BIOS方式防止意外情况对BIOS造成损坏，一旦主BIOS损坏就会自动切换到备用BIOS中，这种情况出现后，用户可以通过充刷BIOS把正常的BIOS刷入主BIOS中。

接下来，我们来看看技嘉B365M AORUS ELITE主板的BIOS设置。

进入BIOS设置后，我们看到MIT界面中各针对CPU、内存、电压以及风扇的功能设定，不过，由于B365M并不支持超频，所以用户只能保持预设或者降低频率。

我们看到CPU超频设置基本上都是默认不可以调整的，内存的设置同样也是这样。内存最高支持2666MHz，即便是开始XMP设置，高频内存也会被限制到2666MHz的频率上。

在高级电压设定中，虽然有不少电压选项可以调整，但是因为没有CPU超频和内存超频，所以这些功能会显得有些多余。

技嘉B365M AORUS ELITE主板还可以对电脑健康状态进行查看，包括CPU的温度，散热器的转速等，这块主板上集成了一个4 Pin CPU风扇和3个4 Pin机箱风扇，在设置界面中我们看到这四个风扇都可以单独设置温度曲线。

BIOS其他功能就与常规的主板BIOS基本上一致，比如系统设置、BIOS功能设置、启动选项等等。

主板BIOS内还支持RGB Fusion LED灯光调整功能，默认有呼吸模式、幻彩或是、静态模式、闪烁模式和双闪模式。BIOS内集成这些功能就免去了下载专门软件的麻烦，当然，喜欢在操作系统内折腾的玩家去下载RGB Fusion 2软件调节LED灯光也是可以的。

从技嘉B365M AUROS ELITE这块显卡的BIOS系统基本功能来看，它在功能上可以满足大部分用户的常规需求。

总结

现阶段DIY市场上i5-9400F+GTX 1660显卡基本上是最常见的组合，这样的硬件组合既能兼顾日常游戏体验，同时也有着极高的性价比，这时候在配合一块主流表现的主板产品也是再好不过的了，显然技嘉B365M AUROS ELITE正是这部分用户一个绝佳的选择。同时，有了AUROS“雕牌”的品牌加持，技嘉这一主板也受到不少用户的追捧。

目前，技嘉B365M AUROS ELITE小雕主板京东售价为698元，活动期间价格更加诱人。对于想要一台主流性能的DIY达人来讲，技嘉B365M AUROS ELITE小雕主板正是最值得一款必入好品。