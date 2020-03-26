魅族 Flyme 8 体验版更新：小窗模式 2.1、Aicy 全新人声、相机优化

IT之家3月26日消息 魅族官方宣布，今天，Flyme 8 体验版再次迎来更新。此次更新中，更好用的小窗模式 2.1、Aicy 全新人声、相机功能优化等上线，期待给大家带来更好的体验，值得IT之家的魅族手机用户升级。

下面是亮点介绍

> 小窗模式 2.1

调整呼出方式，扩展小窗菜单，优化微信内操作体验

路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗

· 调整呼出方式

屏幕底部边角内滑呼出，规避手势冲突，提高操作体验

· 扩展小窗菜单

允许添加 24 个应用，支持拖动排序，自定义使用习惯

· 优化微信内操作体验

阅读公众号/浏览朋友圈也能主动呼出，满足多种平行需求

· 红包助手

开启极速抢红包后，看视频、玩游戏或阅读场景下将自动进入小窗红包界面，不打断当前节奏

路径：设置_辅助功能_红包助手_极速抢红包

> Aicy 语音

全新 Aicy 人声，指令下达有温度，回复不再冷冰冰。

亲和女声、温柔女声、自然男声，

不一样的 Aicy，你更稀饭哪一个？

路径：Aicy 语音_设置_Aicy 声音

> 相机：魅族16s Pro、魅族 16s

· 前置屏幕补光

「开启闪光灯」后自拍加强人像轮廓和脸部细节，恰到好处的亮度也不会给眼睛造成不适

· 滤镜效果

适用食物、景观和人像等拍摄主体，让镜头锦上添花

· 语音拍摄

提高语音识别精准率，无需调整姿势，一声“茄子”记录美好

· 智能扫码

后置摄像智能扫码支持更多机型，扫码、识别、跳转一步到位

> 相机：All 机型

滤镜效果全新升级，更多快捷操作提升体验

每一次更新，都是新的旅程

· 滤镜效果

适用食物、景观和人像等拍摄主体，让镜头锦上添花

· 语音拍摄

提高语音识别精准率，无需调整姿势，一声“茄子”记录美好

· 智能扫码

后置摄像智能扫码支持更多机型，扫码、识别、跳转一步到位

> 系统

通知栏快捷开关适配振动效果，让每次点击都颤至灵魂；优化状态栏移动图标显示效果。

支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T

路径：设置_声音和振动_系统音效和振感_触摸振感反馈