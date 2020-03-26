魅族 Flyme 8 体验版更新：小窗模式 2.1、Aicy 全新人声、相机优化

IT之家3月26日消息 魅族官方宣布，今天，Flyme 8 体验版再次迎来更新。此次更新中，更好用的小窗模式 2.1、Aicy 全新人声、相机功能优化等上线，期待给大家带来更好的体验，值得IT之家的魅族手机用户升级。
下面是亮点介绍
> 小窗模式 2.1
调整呼出方式，扩展小窗菜单，优化微信内操作体验
路径：设置_导航和快捷操作_应用小窗
· 调整呼出方式
屏幕底部边角内滑呼出，规避手势冲突，提高操作体验
· 扩展小窗菜单
允许添加 24 个应用，支持拖动排序，自定义使用习惯
· 优化微信内操作体验
阅读公众号/浏览朋友圈也能主动呼出，满足多种平行需求
· 红包助手
开启极速抢红包后，看视频、玩游戏或阅读场景下将自动进入小窗红包界面，不打断当前节奏
路径：设置_辅助功能_红包助手_极速抢红包
> Aicy 语音
全新 Aicy 人声，指令下达有温度，回复不再冷冰冰。
亲和女声、温柔女声、自然男声，
不一样的 Aicy，你更稀饭哪一个？
路径：Aicy 语音_设置_Aicy 声音
> 相机：魅族16s Pro、魅族 16s
· 前置屏幕补光
「开启闪光灯」后自拍加强人像轮廓和脸部细节，恰到好处的亮度也不会给眼睛造成不适
· 滤镜效果
适用食物、景观和人像等拍摄主体，让镜头锦上添花
· 语音拍摄
提高语音识别精准率，无需调整姿势，一声“茄子”记录美好
· 智能扫码
后置摄像智能扫码支持更多机型，扫码、识别、跳转一步到位
> 相机：All 机型
滤镜效果全新升级，更多快捷操作提升体验
每一次更新，都是新的旅程
· 滤镜效果
适用食物、景观和人像等拍摄主体，让镜头锦上添花
· 语音拍摄
提高语音识别精准率，无需调整姿势，一声“茄子”记录美好
· 智能扫码
后置摄像智能扫码支持更多机型，扫码、识别、跳转一步到位
> 系统
通知栏快捷开关适配振动效果，让每次点击都颤至灵魂；优化状态栏移动图标显示效果。
支持 16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T
路径：设置_声音和振动_系统音效和振感_触摸振感反馈