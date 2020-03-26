【IT之家评测室】小鸟看看Pico Neo 2 VR一体机评测：买了，就不会吃灰的VR产品

早在今年年初的CES 2020会展上，小鸟看看公司正式发布了Pico Neo 2 VR一体机，这是小鸟看看公司2020年度的旗舰级VR一体机，该产品发布之后曾获得众多海外媒体的高度认可，还荣获了CES 2020创新产品奖。

在国内市场，Pico Neo 2 VR一体机已经于3 月 16 号开启了预售，到手价4299元，送VR《半条命》游戏等礼包。

IT之家已经拿到了这款产品，现在为大家带来一手的评测体验。

Pico Neo 2具体参数如下

计算平台：高通骁龙845移动平台

屏幕：4K，3840*2160，刷新率75Hz

PPI：818，5.5 inch * 1 VR TFT屏幕

FOV: 101°

存储：128GB ROM/ 4GB RAM，最大可扩展256GB

PC兼容性：无线串流，兼容Steam生态

重量：340g（不含绑带）

电池容量：4500mAh, 可支持2.5 - 3小时的游戏/视频体验

交互：第三代inside-out 6DoF头部追踪+保护系统；双手360°无盲区手柄追踪

第一部分：外观设计和佩戴体验

Pico Neo 2 VR一体机的包装盒硕大，随机附送的配件包括一分二Type-C数据线、普通 Type-C数据线、两枚电源适配器、眼镜布、说明书、两个体感手柄。

在造型设计上，Pico Neo 2 VR一体机整体和前代相比变化不大，依旧是简约的设计语言，配色多以白、灰为主。

机身正前面，拥有两枚环境摄像头，借助于这两枚鱼眼摄像头，当用户刚开始佩戴的时候，会及时显示真实环境，产生一种类似MR的效果，可根据房间地面的实际情况自定义安全区。

机身顶部位置，有一枚电源键，电源键的右侧则是电量指示灯和Type-C的充电接口，当然，你也可以借助这枚Type-C接口，实现和电脑之间的数据传输等。

机身正面上中央位置，是长条状散热孔。

机身底部，从左到右依次是电源加减键、SD卡槽、3.5mm耳机孔。

机身右侧，还有三枚物理按键，从上到下分别是返回键、确认键和Home键。

值得一提的是，为了手感上区分三枚按键，Pico Neo 2还为这三枚按键做了不同的纹理效果，每一个按键的按压手感都是不同的，方便用户在佩戴Pico Neo 2的时候进行操作。

在产品两侧绑带的内侧，还有两枚扬声器，当你佩戴Pico Neo 2 的时候，两枚扬声器正好在你的太阳穴附近，即使是开启小音量也会产生不错的沉浸效果。

Pico Neo 2的整机重量为340g（不含绑带），重量控制还不错，相当于现如今1.5台5G智能手机的重量。得益于采用了前置HMD和后置电池的力学分担设计，同时借助于头顶的弹性绑带，佩戴Pico Neo 2的时候前后重量更合理，面部也不会有太大的压迫感。

Pico Neo 2头顶的弹性绑带支持三段可调，两侧的侧绑带可实现90°旋转，方便佩戴眼镜的用户体验。Pico Neo 2的尾部区域是电池盒（内置4500mAh电池），最后面是旋转按钮，有趣的是，当你通过旋转按钮调节松紧的时候，会产生机械感十足的咯吱咯吱声音，非常有意思。

补充一句，Pico Neo 2的电池仓还有一个3.5mm供电接口，支持最高10W充电。

另外，Pico Neo 2的后头垫、贴脸泡棉、顶部绑带都是可更换的，这一点在设计上非常贴心。

在体验Pico Neo 2 VR之前，笔者也曾体验过其他品牌的VR设备，这些VR给笔者留下最深刻的印象就是——对戴眼镜的人士太不友好了，有些VR产品眼罩太小，佩戴VR必须要摘掉眼镜，可是摘掉眼镜又看不清VR里显示的内容。要不就是VR的眼罩紧紧压着眼镜，眼眶始终有种压迫感，佩戴一会就难受的要命。

举一个生动的例子——就像是戴着眼镜然后去3D影院看电影，近视镜外面还套着一层3D镜片，你需要透过两块重叠的镜片，观看荧幕上的内容，视觉观感上始终不舒适，并且耳朵和鼻梁位置也是非常的不舒适。

Pico Neo 2 的佩戴体验出乎笔者的意料，首先，Pico Neo 2与脸接触的区域，采用了可拆卸可清洗的超纤布质泡棉，手感柔软舒适，材质也是非常的透气，笔者体验了大概一个小时左右的时间，直接接触到泡棉的眼眶位置也没有出现汗渍。

其次，Pico Neo 2眼罩的内部空间非常宽阔，会把你的眼镜完整套住，而不会出现眼镜卡在眼罩上的尴尬问题，佩戴也面部无压迫。

当然，笔者认为，作为一款旗舰产品，Pico Neo 2不支持物理近视调节多少有些遗憾，希望下一代能加入物理近视调节功能，让体验者直接摘掉眼镜，获得更自由和无负担的佩戴体验。

Pico Neo 2配备了菲涅尔、101°视场角的光学镜片，搭载了屏幕分辨率为4K（3840x2160），818PPI、拥有75Hz快速响应的LCD显示屏。

高分辨率意味着更清晰和细腻的画质，在实际体验中，仔细观察的话还是能感受到丁点的像素颗粒感，不过相较于2K分辨率的VR设备而言，Pico Neo 2的表现已经非常出色。

在核心配置方面，Pico Neo 2搭载了骁龙845处理器，4G+128G内存，支持Micro SD卡最大256G扩展。在市面上所有的VR一体机产品中，Pico Neo 2的配置属于第一梯队。对于VR产品而言，在日常体验中，骁龙845的性能也是足够使用。

Pico Neo 2的体感手柄也经过全新设计，由上代的触控板设计改为了遥感设计，支持 X/Y 键和 A/B 键，内置1.2G 振动量的线性马达，当你玩一些VR游戏的时候，手柄会同步震动，或许是习惯了Xbox手柄的震感，Pico Neo 2手柄的震动频率很快，但震感偏弱，跟手机搭载的线性马达震感接近一些。

Pico Neo 2的体感手柄的按键也是更丰富了，包括返回键、Home键、扳机键、侧按键等等。不过需要吐槽一点，或许是为了避免防误触，手柄的侧按键采用了硅胶材质，按压的段落感并不是特别明显。IT之家向Pico官方反馈得知，IT之家收到的手柄是早期工程机手柄，这一问题已经在后期量产机中进行了改善。

手柄2600mAh 电池容量，官方表示充电 2 小时工作 8 小时，同时底部带有TYPE-C 充电接口。

第二部分：佩戴以及内容体验

首次佩戴Pico Neo 2的时候，你需要设定安全边界，官方给出了两种选择，包括原地使用安全边界和自定义安全边界。

你可以通过手柄贴合地面并点击扳机键创建安全边界。当你走出设定的安全边界时，广角摄像头会被系统激活，这时候你的VR头显会切换至现实画面，提醒玩家周围的安全情况。

当你离开安全边界后，系统会给与提醒。

需要注意两点，VR内显示的现实画面是黑白的，其次，画面有一定的延迟，因此玩家如果想从房间A走到房间B，还是摘掉头显吧！

绿色光圈内，即安全界限。

Pico Neo 2搭载了Pico UI4.0 系统，该系统基于Android 8.1 深度定制，系统界面和交互逻辑非常简单明了，进入主界面之后，映入你眼前的有应用商店、游戏串流助手、文件管理、视频应用合集、预装VR应用等等。

主界面的背景则是充满未来科技感的房间内部，底下的是木质地板，远处的则是蓝天和高山，又或者是一望无际的太空，在屏幕的最左侧，还有一棵长了白色叶子的树。

屏幕的右侧则是漂浮在空中的壁纸，通过手柄，你可以选择不同的壁纸，更换主界面的背景图。

当你把手柄放到眼前，屏幕上也会出现虚拟的手柄，并且标示着每一枚按键的名称和功能。

Pico Neo 2最大亮点，是采用了Inside-Out 6DoF头部及双手柄定位追踪技术，支持双手360°无盲区手柄追踪。从3DoF升级到6DoF，在体验上这是质的飞跃。

当你使用3Dof的VR设备时，你能做的仅仅是通过转动头部去看、去观察你眼前的虚拟场景，换句话说，此时此刻移动的是场景，并不是你本身，而你更像是一个旁观者。

升级到6DoF之后，你更像是场景中真实存在的、可以移动的人，可以实现与虚拟场景的交互，比如躲避子弹、跳跃障碍，又或者是在虚拟电影院里走动等等，从而达到一个更好的沉浸效果。

Pico Neo 2加入了inside-out 头&手 6DoF追踪，可以说是弥补了国内同类产品在6DoF领域的空白。

按照官方的说法，Pico应用商店中将会有20款左右来自国内外的高品质6DoF VR游戏供玩家挑选，并且未来会保持每月4-6款优质6DoF VR游戏的上新速度。

这些优秀的6DoF VR游戏包括《Oh shape》、《愤怒的小鸟》VR版、《Bait！》、《Drunkn Bar Fight》、《STUMPER》等等。

游戏有收费的也有免费的，收费的价格大多在十几元到几十元左右，可通过支付宝或者是P币支付。

这里主要以免费游戏体验为主。

《愤怒的小鸟》VR版（正确名称为《Angry Birds VR: Isle of Pigs》）玩法与手机版一致，都是通过弹弓弹射小鸟来撞击猪搭建的建筑物。

不同的是，在手机版的《愤怒的小鸟》游戏中，玩家是以上帝视角体验，简单的理解就是平面的。而在《愤怒的小鸟》VR版中，你则化身成了弹射弹弓的人，角色和建筑都变成了3D立体，在游戏中你可以戴着VR一体机在游戏中迈开脚步四处观察，通过左右手柄扣下trigger键拉动弹弓带，松手进行射击。

Neo 2的手柄采用了电磁技术，无盲区定位，不怕遮挡，有着非常高的精准性与稳定度，在IT之家10分钟左右的游戏体验中，没有出现过任何错位、又或者是手柄失灵的问题。

《Drunkn Bar Fight》也是一款非常有趣的打斗类游戏，在游戏内，你可以通过手柄控制器模拟拳击动作随意攻击周围的其他人，手柄的震感反馈迅速而及时，同时挥动拳头的声音和受害者被击打的声音非常饱满，不过受限于VR一体机本身的性能及定位，《Drunkn Bar Fight》游戏内的人物建模多少有点复古的味道。

《Bait！》是一款模拟垂钓类游戏，在游戏内手柄将化身成鱼竿，你可以尽情的钓鱼，还可以选择不同的垂钓地点等等。

《STUMPER》是一款节奏音游类游戏，玩家需要在两个光盾的帮助下根据节奏打击向你飞来的对应颜色的水晶。当飞来的水晶不断击打到光盾的时候，手柄会产生连续的震感。

此外还有诸如《Sairento VR : Untethered》、《Ninja Legends》等优秀游戏，因为时间原因，IT之家这里就不一一体验了。

总而言之，得益于6DoF的加持，Pico Neo 2具备了更高的耐玩性，让VR眼镜的使用体验从被动，升级到了主动，玩家也有了更多施展拳脚的空间，比如——通过SteamVR串流玩 PC级的VR游戏大作。

简单理解的话，SteamVR串流有点类似“云游戏”的理念，将Steam的VR游戏，以串流的方式同步到Pico Neo 2一体机内，实现游玩PCVR级别的游戏。

比如Steam平台刚刚上架的V 社（Valve） VR 新作《半条命：Alyx》，就可以通过SteamVR串流实现在Pico Neo 2上游玩。

不过需要注意一点，SteamVR串流对Pico Neo 2的性能要求不高，但前提是你必须要有一台高性能的台式机和稳定的5G WiFi，Pico官方的建议配置为GTX980Ti显卡，VR一体机和电脑必须处于同一5G WiFi网络下。

除了SteamVR串流，Pico Neo 2还支持手机、电脑投屏以及VR的反向投屏功能，比如将手机的适配投影到VR内，或者是VR显示的内容实时同步到电视上等等，时间原因，这一部分就不细细体验了。

要吐槽一点，或许是工程机的原因，Pico Neo 2的系统优化还不到位，在IT之家的VR体验中，特别是当打开部分应用、或者是切换至主页的时候，系统经常会出现“Loading”响应等待。

等待时间不长，大多在1-2秒钟左右，让笔者想起了WP8时代的“正在恢复”，这并不算大问题，但非常令人抓狂，确实给整个流畅的体验严重拖了后腿，希望官方后期通过版本更新修复这个问题。

Pico Neo 2内置了4500mAh的电池，纯游戏续航大约在2.5小时左右，与其他6DoF设备相比，这个表现属于中高水平。如果期间你有频繁的录屏或者是截图，续航时间还会略微缩减一些。

实际上对于VR产品来说，长续航并不算太大的需求点，毕竟绝大部分玩家佩戴VR玩游戏的时间都不会太长，反正笔者佩戴大约30分钟左右就会摘下来休息一会，长时间处于VR环境中，多少会产生点眩晕感。

Pico Neo 2内置的视频应用，包括爱奇艺VR、腾讯视频、斗鱼直播、抖音短视频、哔哩哔哩、电视家等等。

在VR眼镜内体验这些应用，就好像是你置身于漆黑的电影院内，而你面前硕大的曲面荧幕正在播放这些内容，沉浸感非常强。

不过需要注意一点，因为抖音短视频等应用的视频源本身分辨率参差不齐，因此特别是当你观看某些分辨率不高、低画质的抖音短片时，可以说是满眼的马赛克感，不过无论如何，在VR里看抖音，沉浸感还是非常强烈的。

抖音▲

腾讯视频▲

在VR眼镜里的B站应用看IT之家视频▲

笔者在这里更推荐去看一些2K、4K影视视频，强烈推荐通过腾讯视频和bilibili应用观看高品质的视频，可以模拟影院IMAX级别的巨幕画幅。（有多美妙你们自己去体会吧~）

更多4K VR视频/应用截图：

VR版协奏

VR版凤凰传奇演唱会

VR观看舞蹈

VR看切尔诺贝利

需要说明一点的是，诸如“在线影院”等VR应用内置的4K VR视频源（注意是4K VR视频），时间大多都在10分钟以内，均以尝鲜或者是体验为主，这些4K VR视频在眼镜内观赏的时候，清晰度大约在平时手机上720p到1080p之间，观感和手机上的4K视频相比差距还是比较大的，毕竟前者的4K画面贴近眼睛只有几厘米的距离。

当然，市面上是有不少高品质的VR视频的，动手能力强的小伙伴可下载后本地播放，体验要比在线4K VR视频强不少。

总结：

通过体验综合来看，Pico Neo 2 VR一体机绝对是目前为止、国产VR设备中的佼佼者，佩戴舒适、操控灵敏、内容丰富，还支持SteamVR串流等等特性，Pico Neo 2是非常优秀的6DoF VR 一体机，并且绝对不会买了就吃灰。

最后，笔者也是由衷的期待诸如Pico等优秀品牌，在引领整个VR行业上升的同时，推动更多的优秀VR内容的建设，让消费者体愈发充实和满足。