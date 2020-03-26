【IT之家评测室】彩色墨水屏+智能去残影，掌阅电子书iReader C6体验评测

自新冠肺炎疫情爆发以来，餐娱聚会受限、学习工作受限，家成了自由的牢笼，浮躁让我们变得无所适从。病毒让大家集体“被强迫”改变了原有的作息习惯、生活方式，但也“放慢”了时间，给了我们重新审视生活的机会。除了生活所迫的远程办公、钉钉网课之外，重新选择一种生活方式，让每个人都站在了名为选择的十字路口。

有人走进厨房，做美食犒劳自己；有人打赏主播、氪金爆肝，想尽办法也要体验花钱的快感；有人瑜伽打坐，泡枸杞敷面膜，誓要让自己年轻十岁；还有的人会泡杯咖啡，打开一本书，静静享受下午茶的阅读时光。那如何足不出户，随时方便的阅读呢？当然是选择小巧便携的电子书啦。最近IT之家拿到了新款的掌阅iReader C6电子书阅读器，水水这就带大家体验一下，它究竟适不适合宅家阅读，提升自我呢？

外观与设计

水水个人觉得，电子书阅读器在外观和设计方面最重要的或许不是颜值，而是尺寸、重量和手感，因为它是要拿在手里阅读的，轻薄很重要，握持舒适度是第一位的。那掌阅iReader C6的机身重量约为170g，三围尺寸方面则为156x110.6x8.6mm，拿在手里还是非常舒服的，基本上单手握久了也不会很累。而且相较于手机屏幕，电子书的交互手势比较简单，不用担心误触，也不用纠结拇指能覆盖多大的范围。

手感方面，掌阅iReader C6的机身背面采用了平缓的大曲率设计，比较贴合手掌，而且表面采用了细磨砂的类肤UV涂层工艺，摸起来柔和细腻，光滑不冰手。这样的体积、重量和材质，让握持体验非常舒适，而且表面采用的是抗污耐磨UV，防刮花，如果用久了担心不耐磨，可以配个保护套。另外，IT之家了解到，目前这款阅读器只有白色款，大家就不用纠结颜色的选择了。

iReader C6的正面是一块6英寸的电子墨水屏，边框中规中矩，下面有一个浅灰色的iReader标识。可惜的是这块屏幕并没有采用纯平设计，屏幕边缘的地方用久了比较容易积灰，需要定期清理。边框的部分做工尚可，用手指按压不会出现变形，也感受不到缝隙。

屏幕是一台电子书的灵魂，那iReader C6的屏幕本体采用了1448x1072的分辨率，实际的体验非常的微妙。怎么说呢？锯齿感和颗粒感肯定是没了，看文字和漫画都很清楚。当然，这可能跟它的字体渲染也有关系。另一方面，这块屏幕似乎又刻意“制造”出一种粗糙的纹理，让页面的观感比较像纸，也就更有纸张的味道，更有阅读的感觉。

当然，相较于传统的黑白墨水屏来说，iReader C6可支持4096种色彩显示，这点比较厉害，也是这块屏幕最大的特性。以后再也不用整天看黑白漫画了，阅读摄影、设计、美食、旅游类的书籍，彩色带给读者的也不仅仅画面好看这么简单，更重要的是对内容的感知强了不少，阅读的沉浸感更强。

在阅读彩漫的时候，你会发现它的画面相比于现在主流的手机屏幕来说对比度偏低，习惯A屏阅读的手机用户前期可能会觉得色彩不够饱和，有些发白。这种差异随着使用时间的增加也许能逐渐适应，但如果你想要入手一台，建议还是找个书店或者官方指定的线下经销商那里亲自体验一下再做决定。毕竟完全没有阅读过类似知音漫客这种彩漫杂志的人不在少数。

但是另一方面，这台iReader C6却支持彩色滤光技术和28级的护眼灯（目前拿到的工程机还未更新，所以是20级），这些对于暗光下的阅读体验帮助非常大。首先无论是在室内还是户外，这款屏幕都不会对你的眼睛造成刺激；其次，墨水屏本身是不发光的，夜间读书必须开灯才能看清屏幕，但有了内置的护眼灯，不仅可以便捷的进行自定义亮度调节，也更有助于保护视力。iReader C6还提供了多种情境灯光预设，可以快速的切换灯光模式，适应不同阅读场景的需求。

刷新为文字页面没有残影

刷新为图片页面有些许残影

那我们都知道，电子墨水屏在刷新页面的时候，通常有全局刷新和局部刷新两种方式，全局刷新就是对整个屏幕的显示区域都进行刷新，屏幕会有一个由白转黑再恢复白的过程，通俗点说就是闪屏，而局部刷新只刷新显示的文字内容，其它的地方不刷新，屏幕不会闪一下黑色，这样翻页的速度会加快不少，阅读效率和体验也有所提升。一般来说，如果以局部刷新的方式刷新带有图片或图形元素的页面，屏幕就会出现残影，这个问题让很多用户不爽。iReader C6内置了智能消除残影技术，阅读文字内容观感好了很多。但我们手里的这台工程版，对漫画这种全图片的内容进行局部刷新还是会有些许的残影。针对这一问题，掌阅向IT之家表示，“智能残影清除”功能会在后续量产机的版本上持续优化。

说回机身。在正面的屏幕边框盖板和侧边中框之间，明显可以看到是分层的，不过这圈中缝非常严实，没有开裂和进灰的现象。

机身上的IO接口和按键也是简单明了。顶部是撞色设计的暗橙色电源键，底部是一个扬声器，Type-C接口的充电口，两个拾音麦克风。

背面还有四个金属触点，支持物理翻书按键的保护壳配件。对于喜好实键翻页体验的用户来说考虑比较周全。

功能与体验

在聊功能前，先简单过一下iReader C6的配置，6英寸屏幕，1448×1072x的分辨率，四核CPU，1GB运存+16GB内存组合，2000mAh电池，28级调节护眼灯。和手机不同，电子书的用途和定位，注定了消费者对于其配置的敏感度要低于手机、电脑、相机等数码产品。他们更关心的可能是产品的功能体验。iReader C6在这方面做的又如何呢？我这里挑选了几个功能和大家进行分享。

首先在主页的左侧，有一个快捷工具栏按钮，单击Bar区域展开，里面内置了8个快捷功能键和一个主页键，这些功能都比较实用，比如快捷书架、词典、翻译、全局刷新等。

有些功能点开会进入二级菜单，而有些则会跳转到全屏显示的页面，但不管怎么样在一款专注阅读体验的设备上，它确实能减少操作步骤，进一步提升执行效率，也为用户提供了更多选择。

遗憾的是，目前它还有些小缺陷，在排版较满的书籍上，就会挡住个别文字，需要对书籍进行一次排版调整来解决，因为这个按键本身是不支持调节位置、大小和透明度等参数的。

第二个就是iReader C6支持听书功能，在屏幕底部的常驻菜单栏里就有听书按钮，里面是一个汇集了有声读物的专属书库，那基本上大部分的图书都是有免费试听的。点开书籍后，页面会呈现类似歌曲播放的UI，我们可以对当前读物的语音倍速，音量进行调整，可以拖动单章的语音进度条，以及朗读定时等功能。

左下角的节目里也能快速切换章节，整体的体验还是非常完善的。

那如果不是有声读物而是一般书籍，我们也能通过书籍快捷调整页的右上角听书按钮来实现。

里面的选项也比较丰富，特别是语音的性别和声线的选择。不过相信我，里面的什么萝莉音啊，娃娃音都不耐听，最令人惊喜是粤语，字正腔圆，劲啊。

那至于iReader C6的传书、字体和排版样式等方面，都完全不用担心。虽然电子书总给人一种传统电子设备的感觉，但掌阅在UI交互、壁纸选择，功能细节和自定义选项方面，都是按照互联网风格和手机的思维去做的，像它的插画屏保就不会打广告、也支持微信二维码扫描来多设备同步，不会让人觉得十分刻板，保守和难用。反而通过掌阅多年的互联网书籍资源积累和手机端APP的联动，你会觉得体验很接地气。

总结

总之，掌阅iReader C6作为一台支持彩色显示的电子书，不论是体验还是功能上的完成度都很高，手感和尺寸等方面控制的也十分到位。但是在很多细节的地方，iReader C6处理得还不够好。比如非纯平设计的屏幕，对漫画等全图片书籍的显示效果也需要继续优化，AI语音的自然度上也有提升空间。它的首发价格是1499元，我觉得还是比较合适的，但我更希望在后续的产品中，掌阅能改进这些方面。到时候即使卖到2000元，在同类产品中的竞争力也非常强了。