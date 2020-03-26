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口碑每日领红包：新用户最高10-5元、老用户35-5元

2020/3/26 16:46:17来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

IT之家3月26日消息 口碑城市生活周现已开启疯狂大促：每日可领福利红包，新老用户不限。coco奶茶三兄弟大杯仅需9元、汉堡王小皇堡仅需8元……且都能用券哦：

1、口碑每日领红包点此领取（新人老客都有）

  • 新用户最高10-5元（有效期5天）；

  • 老用户“35减5元”、“40减5元”不等。

2、饿了么天天红包点此领取（新人老客都有），也可点击下面的橙色区域会自动复制述内容，再到手淘App打开即可： 

饿了么福利红包每日领，点击复制这条信息，$4VaK17lGnu1$，到【手机淘宝】即可查看。

  • 饿了么新客：最高31元红包，包含“满15减15”等；

  • 饿了么老客户：每日可获得的红包在2-14元之间。

3、美团外卖天天红包点此领取（新人老客都有）

  • 美团外卖新人：依据不同城市，新人可领取20-18/15-13/10-9元优惠券，领到后避免过期，要速速使用呦~

  • 美团外卖老客：非活跃用户可领39-5元、49-7元等面额优惠券。

口碑每日红包详情

口碑城市生活周福利红包，新老用户不限，每日可领：

1、口碑新用户最高“10减5元”红包（红包有效期5天） ；

2、口碑老用户也可领5元红包，门槛为“35减5元”、“40减5元”不等（红包有效期5天）； 

3、4月6日前每日可领一次，活动期间老用户红包可领5次 。

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饿了么红包详情

疫情期间，“饿了么让安心到家”活动上线，每天可领红包，先领券再点餐/买菜/买药，饿了么安心送、收货无需接触，提供实时疫情/免费问诊/送药上门等服务，不同用户在不同地域会领到不同额度的红包。

美团外卖红包详情

美团外卖“健康守护、安守在家”每日红包福利开启，同样先领红包再点餐/买菜/买药，无接触安心送，提供放心买菜/送药上门/免费义诊和宅家防疫健康指南等服务，不同用户在不同地域会领到不同额度的红包。

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关键词：饿了么美团外卖

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