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苹果A12Z处理器揭秘：本质上是启用第八个隐藏GPU核心的A12X

2020/3/26 20:57:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月26日消息 苹果iPad Pro 2020搭载了最新的A12Z仿生处理器，从之前的跑分情况来看，A12Z处理器和A12X处理器的性能基本相同，GPU方面有了小幅的提升，毕竟前者有8个GPU核心，比后者多了一个。

IT之家了解到，A12Z也是苹果第一次使用“Z”字母作为处理器型号的后缀，是什么促使苹果公司发布一个只有微小升级的新芯片呢？据外媒notebookcheck报道，TechInsights的高级技术研究员之一福冈雄三（Yuzo Fukuzaki）已确认，A12X实际上本身就有8个GPU内核

这意味着，从本质上讲A12X和A12Z是相同的物理芯片，并且具有相同的CPU和GPU内核物理数量，只不过A12Z启用了第八颗GPU内核，而A12X并没有启用，这也解释了为什么A12X有奇怪的7颗GPU核心。

芯片制造商禁用物理内核的情况并不少见。例如，NVIDIA Titan RTX启用了所有4,608个CUDA内核，而RTX 2080 Ti仅提供了4,352内核，尽管两者都使用TU102 GPU。

一个可能的解释是，苹果公司决定在A12X中禁用一个GPU内核是故意的。像A12Z这样的临时更新中启用隐藏核心将使他们不必开发A13X，而是直接专注于今年晚些时候与5G iPad Pro一起首次亮相的A14X。

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关键词：A12X

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