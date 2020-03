华为P40/P40 Pro/P40 Pro+预装HMS：月活4亿，拥有130万开发者

3月26日晚间消息,华为在法国巴黎举办发布会,正式了推出上半年旗舰新机HUAWEI P40系列手机。本次主要有P40、P40 Pro以及P40 Pro+三款手机新品。

华为P40系列此次也预装了HMS服务

华为消费者业务CEO余承东表示,过去十年一直与谷歌合作采用GMS服务,给美国厂商带来了巨额利润。去年不能使用GMS后,华为推出了自己的替代方案HMS。

华为P40系列此次也预装了HMS服务。余承东介绍,HMS目前已覆盖全球170国家和地区,月活用户超4亿,拥有130万开发者。

视频、音乐等内容加速全球上线

除了华为应用市场、华为云空间、华为主题、华为智慧助手、华为浏览器等已在全球上线的应用之外,随着P40系列的发布,在中国市场已经非常成熟的华为视频、华为音乐、华为阅读等内容类应用,也不断加速在全球上线的步伐,华为视频已在全球26个国家和地区上线,华为音乐上线也超过100个国家和地区,包括P40系列在内的华为终端用户已经可以使用这些内容类HMS应用。

华为视频已与BBC达成合作,为20多个国家和地区的用户带来BBC News的新闻视频,且未来还将为用户提供更多BBC Studios的剧集和纪录片。此前,华为视频已经与环球、派拉蒙、Sony、Discovery等好莱坞影视公司和内容合作伙伴深入合作。随着全球不同区域版本上线,还与德国ZDF、西班牙Filmin、俄罗斯Megogo、中东H+、亚太Dimsum等区域合作伙伴,共同为用户带来“全球化+本地化”的视频内容。

华为视频联合BBC News、FilmBox、STINGRAY、DailyMotion、Toongoggle、The Explorers、TVB为全球用户提供特色专区频道,涵盖新闻、影视、音乐、娱乐、儿童和自然等多种品类;在欧洲,华为视频联合Rakuten TV、Megogo、ZDF等伙伴为欧洲用户提供本地影视内容专区;中东和北非地区用户可以通过华为视频与H+打造的阿拉伯语专区观看本地化内容;同时,华为视频还联合Dimsum等,为亚太地区提供中文特色内容专区。

华为音乐已在100多个国家和地区上线,为包括中国和欧洲、拉美、中东、非洲等区域的30多个国家和地区的用户提供音乐订阅服务,并携手华纳、环球、索尼音乐等全球伙伴打造千万级曲库。

华为应用市场已覆盖欧洲、拉美、中东、非洲等多区域流行应用

除了发布会上重点介绍的华为主题、华为视频等HMS 应用,HUAWEI P40系列还通过华为应用市场带来更多应用及服务。

华为应用市场为P40系列用户提供新闻阅读、社交通讯、影音娱乐、购物比价、拍摄美化、实用工具等18个类别的“全球化+本地化”应用,包括发布会现场介绍的英国新闻服务提供商News UK(英国新闻集团)旗下的The Times、talkSPORT、The Sun等应用,欧洲本地搜索引擎应用Qwant,以及《Game of Thrones Beyond the Wall》等手游。发布会现场还宣布,《Game of Thrones Beyond the Wall》将于4月3日起在部分国家和地区的华为应用市场上架。

目前华为应用市场上架了欧洲、拉美、亚太、中东、非洲等多区域热门流行应用及服务,华为称将继续在全球范围内扶持各领域的本地化创新应用和服务,携手伙伴和开发者将更多创新的、流行的应用带给P40系列等华为终端用户。