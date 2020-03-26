华为P40/P40 Pro/P40 Pro+正式发布：麒麟990/10倍光变/40W无线快充，售价799欧元起

IT之家3月26日消息 华为今晚举行了华为P40系列全球线上发布会，会上正式发布了华为P40、P40 Pro和P40 Pro+三款旗舰手机。

华为P40 Pro和P40 Pro+采用了四曲满溢屏，为6.58英寸OLED屏，分辨率为为2640x1200，支持90Hz刷新率、DCI-P3 HDR广色域高动态范围，支持IP68防尘防水，华为P40则采用6.1英寸平面屏（2340 x 1080），支持IP53防尘防水，三款手机均支持屏下指纹。

新机采用纳米微晶陶瓷工艺，背面设计错落有致。华为P40和华为P40 Pro拥有亮黑色、深海蓝、冰霜银、晨曦金、零度白五种款式，P40 Pro+拥有陶瓷白、陶瓷黑两种颜色。

相机方面，三款手机都拥有一个全新设计的5000万像素主镜头，传感器尺寸达到了1/1.28英寸，这是目前最大的手机镜头传感器。采用RYYB感光像素矩阵，同时支持5000万双像素对焦技术，因此这款手机的主镜头传感器实际上拥有1亿个对焦像素点。

华为P40搭载后置三摄，分别是5000万像素RYYB超感知广角摄像头，1600万像素超广角摄像头，和支持3倍光变的800万像素长焦摄像头（OIS）。

华为P40 Pro后置四摄，分别是5000万像素RYYB超感知广角摄像头（OIS），4000万像素超广角电影摄像头，支持5倍光变的1200万像素RYYB长焦摄像头（OIS），和一颗ToF传感器。

P40 Pro+则采用后置5摄，分别是5000万像素RYYB超感知广角摄像头（OIS），4000万像素超广角电影摄像头，支持10倍光变的800万像素长焦摄像头（20倍混合变焦，最大100倍数字变焦，支持OIS），支持3倍光变的800万像素RYYB长焦摄像头（OIS），和一颗ToF传感器。

华为P40系列基于麒麟5G的强劲AI算力，能实现消除反光、路人或捕捉关键一瞬等功能。视频拍摄方面支持4K 60fps拍摄、实时背景虚化、4K HDR+、最高ISO达51200、7680fps超高速摄影，新一代超感光电影摄像头1/1.54英寸大底和16合1像素融合技术，可拍摄4K超级变焦延时摄影，还可以用长焦镜头来录制月亮的视频。P40 Pro+还支持双景拍摄功能，可以同时调用 3× 长焦镜头和 10× 变焦摄像头进行同时拍摄。此外，机身上搭载了三枚指向性的麦克风，可以实现音频变焦功能。

前置摄像头方面， 华为P40系列新机采用了双打孔屏，均前置双摄，分别是3200万像素主摄和红外深度摄像头，支持自拍背景虚化、AI 隔空操纵、人脸解锁 等功能。不同之处是P40不支持自动对焦，而华为P40 Pro和P40 Pro+支持自动对焦。在发布会上，华为还带来了一款支持 华为 Camera Kit 的 Profoto 补光灯，可以协同华为手机进行补光拍摄。

性能方面，华为P40系列搭载麒麟990 5G Soc，集成5G基带，支持 5G 双模全网通双卡双待，以及 Wi-Fi 6/WiFi 6+（2400Mbps，160MHz @5GHz），3D石墨烯散热膜保证散热性能。

华为P40内置3800mAh电池，支持22.5W快充，华为P40 Pro和P40 Pro+则内置4200mAh电池，支持40W超级快充，P40 Pro+还支持40W无线超级快充（P40 Pro无线快充为27W），还支持反向无线充电。

华为P40系列搭载EMUI 10.1系统，内置华为最新的 AI 助手 Celia ，支持“Hey Celia”语音唤醒。华为P40系列将不会搭载 GMS 服务，而是用华为HMS替代。除此之外，华为的 AppGallery 也将内置在该系列智能手机中，除了提供丰富的应用资源以外，AppGallery 还能提供方便快捷的快应用功能。

华为P40系列手机将提供定制版礼盒以及一系列专属手机保护壳配件，包括色彩多样的时尚纹理保护壳、游戏手机保护壳、潜水手机保护壳等等。

售价及上市时间方面，华为P40售价799欧元（8+128GB，约合人民币 6197 元），华为P40 Pro售价999欧元（8+256GB，约合人民币 7749 元），两者将于4月7日正式发售，华为P40 Pro+售价1399欧元（8+512GB，约合人民币 10851 元），将于6月开售，IT之家了解到，国行发布会将于4月8日举行，三部手机明天零点正式开启预售。

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