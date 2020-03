P40时尚搭档：华为Eyewear智能眼镜2020春夏新款发布

IT之家3月26日消息 在今晚的新品发布会上,除了P40系列外,华为GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear 智能眼镜2020春夏新款也正式亮相。

2020春夏新款分为Smart MY MA 01和Smart HER 01两款,且均为墨镜款。新款Smart MY MA 01采用流畅圆形镜框,线条圆润利落;Smart HER 01则为猫眼形状镜框,方形Oversize。两款墨镜均采用全新升级的FLATBA镜片镶嵌技术,镜面两端镶嵌以枪弹形装饰钉,支持高效UV防护。

▲ Smart MY MA 01 流畅圆形镜框

▲ Smart HER 01 超大方形镜框

华为Eyewear智能眼镜提供诸多交互操作,实现了多种智能体验。双击镜腿,可以完成接听/挂断,播放/暂停以及唤醒语音助手等操作;在每天不同时段首次戴上,都会给你人性化的问候;此外还支持佩戴状态检测,摘下眼镜就自动暂停音乐,3分钟内重新佩戴即可恢复播放。且整个镜腿本体无任何按键与接口,设计简约,同时支持IP67级别防水。

据IT之家了解到,GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear2020春夏新款或将于5月底开售。