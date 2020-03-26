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P40时尚搭档：华为Eyewear智能眼镜2020春夏新款发布

2020/3/26 23:01:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月26日消息 在今晚的新品发布会上，除了P40系列外，华为GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear 智能眼镜2020春夏新款也正式亮相。

2020春夏新款分为Smart MY MA 01和Smart HER 01两款，且均为墨镜款。新款Smart MY MA 01采用流畅圆形镜框，线条圆润利落；Smart HER 01则为猫眼形状镜框，方形Oversize。两款墨镜均采用全新升级的FLATBA镜片镶嵌技术，镜面两端镶嵌以枪弹形装饰钉，支持高效UV防护。

▲ Smart MY MA 01 流畅圆形镜框

▲ Smart HER 01 超大方形镜框

华为Eyewear智能眼镜提供诸多交互操作，实现了多种智能体验。双击镜腿，可以完成接听/挂断，播放/暂停以及唤醒语音助手等操作；在每天不同时段首次戴上，都会给你人性化的问候；此外还支持佩戴状态检测，摘下眼镜就自动暂停音乐，3分钟内重新佩戴即可恢复播放。且整个镜腿本体无任何按键与接口，设计简约，同时支持IP67级别防水。

据IT之家了解到，GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear2020春夏新款或将于5月底开售。

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关键词：Eyewear

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