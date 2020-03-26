英特尔官方介绍幽灵峡谷NUC：颠覆“小钢炮”认知

IT之家3月26日消息 在今年的CES 2020上，英特尔公布了幽灵峡谷NUC，这是一款模块化的紧凑型PC，搭载45W的H系列处理器，还可以安装小尺寸的显卡。现在，英特尔中国的官方公众号对这款小主机进行了详细的介绍，一起来看一下吧。

IT之家了解到，幽灵峡谷（Ghost Canyon）引入了模块化设计，内部设计完全重构，目标是在不影响性能的情况下，构建真正的高性能迷你游戏PC。

幽灵峡谷最大的创新之一，就是把主板和显卡、硬盘等设备，通过一块基板用PCIe桥接起来，这样相当于把传统“摊大饼”的主板进行分拆、折叠，最大程度地利用有限的空间，解决性能、小体积和稳定性的矛盾。

英特尔表示，这台主机除了小之外，其可扩展能力还是很强的，拆解和安装都难度不大，而且是一个很有意思的过程。最亮眼的地方，在于这个长得有点像显卡，但却可以“一抽而出”的主板，它不再是固定在机箱上，而是采用模块化的设计，以PCIe桥接到基板上。

目前幽灵峡谷最高可搭载 i9-9980HK处理器，具备8核16线程，还不锁频，虽然是移动版处理器，但单核睿频可达到5.0Ghz。

而基板的设计，则让NUC 9 Extreme在灵活性和扩展性上表现优异，PCIe3.0 x16插槽可以连接最大卡长为8英寸、具有双插槽的显卡，类似GeForce RTX 2070S这样的强悍显卡都没问题。共有3个M.2插槽，让存储的配置十分灵活。

接口也是它的亮点，它共有4个USB、两个Type C的Thunderbolt ™ 3、一个HDMI 2.0a接口，并带有两个千兆网络接口，内置双天线Intel Wi-Fi 6和蓝牙5。

在散热上，幽灵峡谷也体现出一体化原生设计的优势，L型风道，冷空气从机箱侧面进入，由顶部的2个风扇向上排出，源源不断带走机箱内的热量。内置的紧凑型的500W电源，由知名OEM电源品牌制造，并且采用底部进风、后排风的散热方式，在供电的源头上解除了后顾之忧。