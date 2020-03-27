小米10 手机 MIUI 11 开发版升级 DXOMARK 相机版本

IT之家3月27日消息 小米MIUI发布了MIUI第451周公告和更新说明，其中表示本周是MIUI11最后一周开发版内测，下周将开始停版一段时间，永远相信美好的事情即将发生。

其中Redmi Note 8、小米CC9e今天是最后一个安卓9版本，接下来将适配安卓10，停版一段时间。

另外，2020年6月19日，小米6等机型将停止开发版内测公测，包括小米6、红米Note5、小米6X、小米Note3、小米MIX 2手机。

需要IT之家网友注意的是，本周MIUI 11开发版更新日志中，包括了为小米10手机相机升级到DXOMARK版本。今年3月初，小米10 Pro手机相机升级到DXOMARK版本，雷军表示“我们很快也会升级小米10的相机。”

还有新增输入法剪贴板支持淘口令快递访问，支持小米8屏幕指纹版的相机自定义水印，修复小米10、小米10 Pro的相机偶现稳定性问题。

IT之家此前曾报道，DXOMark网站2月13日公布了小米10 Pro 的相机评分——124分，排名第一。

以下为DXOMark公布的小米10 Pro摄像头规格：

主摄像头：1.08亿像素、1/1.33英寸图像传感器，25毫米等效焦距、f/1.69光圈镜头, 光学防抖（2500万像素实际输出分辨率）

近距远摄：1200万像素、1/2.6英寸图像传感器，50毫米等效焦距、f/2光圈镜头

远距远摄：800万像素、1/4.4英寸图像传感器，94毫米等效焦距、f/2光圈镜头，光学防抖

超广角摄像头：2000万像素、1/2.8英寸图像传感器，16毫米等效焦距、f/2.2光圈镜头