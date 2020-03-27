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特斯拉美国内华达电池工厂计划大裁员：比例达75%

2020/3/27 15:01:39来源：新浪科技作者：小樱责编：远洋评论：

北京时间3月27日下午消息，据路透社，由于新型冠状病毒的大流行，美国电动汽车制造商特斯拉计划将其内华达州电池厂的现场员工裁减75%左右。

此前，该公司的日本电池合作伙伴松下公司表示，将在本周缩减内华达州工厂的运营规模，然后关闭工厂14天。

这家工厂生产的是特斯拉Model 3系列的电动机和电池组。

奥斯汀·奥斯本（Austin Osborne ）在县政府网站上发帖称：“特斯拉已经通知我们，斯托里县的超级工厂将在未来几天内减少大约75%的现场员工。”

目前没有进一步的细节透露，也不清楚有多少员工在这家工厂工作。特斯拉没有立即回应路透社的置评请求。

早些时候报道了停产计划的《雷诺公报（Reno Gazette Journal）》称，松下在内华达州的工厂有大约3500名员工。

特斯拉上周表示，将从3月23日起暂时停产位于旧金山湾区的汽车工厂，以及位于纽约的太阳能屋顶瓦工厂。

然而，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，该公司将“尽快”重新开放纽约工厂，为新型冠状病毒患者制造呼吸机。

周四，特斯拉在发给员工的一封电子邮件中表示，该公司已经有两名员工检测出新型冠状病毒阳性，但他们过去两周内一直在家里工作，上班时也没有出现症状。该公司没有透露这些员工在哪个部门工作，也没有透露他们的工作地点。

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关键词：特斯拉

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