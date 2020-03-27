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沈义人晒出OPPO Ace2 5G小尾巴：达赛事用机要求，但Reno去哪了？

2020/3/27 18:07:33来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月27日消息 近日OPPO ACE新机成为了消费者关注的重点，在工信部上，该产品也已经“亮相”，OPPO副总裁沈义人也透露，OPPO Reno Ace2将于4月发布，并称“新机重量对小拇指非常友好”。

IT之家从照片了解到，OPPO Reno Ace2将采用左上角打孔屏，并且是常规的平面屏，而不是现今流行的曲面屏。另外该机后置摄像头的“奥利奥”造型也得以确认，里面有四颗摄像头。

今天下午，沈义人带来了OPPO Reno Ace2的更多消息，沈义人微博表示：他们给了我这台手机，说是和PEL合作，对触控反应、帧率表现多个方面进行调试，完美达到赛事用机要求，不知道我用起来会不会提升吃鸡水平。

该微博透露了不少重要信息，比如和PEL合作，IT之家了解到，PEL是《和平精英》于2019年推出的和平精英职业联赛。去年发布的OPPO Reno Ace的时候，OPPO就宣布成为和平精英职业联赛首席合作伙伴，而旗下超级玩家手机OPPO Reno Ace成为和平精英第一赛季赛事用机。

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需要注意的是，沈义人微博小尾巴中，显示的是OPPO Ace2 5G手机，而此前的Reno已经消失，这是不是意味着Ace脱离Reno系列，正式独立了？

OPPO Ace2 5G配置方面尚不清楚，根据此前的爆料，OPPO Ace 2支持65W超级闪充，支持无线VOOC闪充，采用了90Hz刷新率显示屏。

核心配置方面，OPPO Ace 2有望首发天玑1000处理器，去年年底的OPPO Reno 3系列发布会上，OPPO曾确认将在2020年首发搭载联发科天玑1000旗舰芯片的手机。

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