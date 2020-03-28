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硬核玩家用《我的世界》“造地球”：珠峰/大峡谷完美还原

2020/3/28 19:19:35来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月28日消息 据外媒报道，近日一位博主称自己在《我的世界》中打造了一个1:1的地球。

据这位名叫PippenFTS的油管博主介绍，自己使用了两个mod来进行制作，分别是Terra 1-to-1和Cubic Chunks。他表示在《我的世界》中有255m的高度限制，在这个高度下“复制”地球的全部地形基本上不可能。他最后通过Cubic Chunks这款mod让《我的世界》中的区块变成16x16x16的大小，变化之后自己就可以在一个几乎是无限的高度和深度条件下“复刻”地球了。

IT之家了解到，这微博主还通过Terra 1-1 mod从地理数据档案库（例如Google Maps）中获取信息并将其转换为《我的世界》区块。

由于《我的世界》的限制，部分场景仍然无法达到预想的效果。比如一些应该下雪的山脉的山峰看起来光秃秃的，本应该被冰覆盖的冰川却由雪覆盖。为了解决这些问题，PippenFTS启动了一个名为“ Build the Earth”的集体项目来让其他玩家用人造结构装饰“地球”并为其创造出边缘。PippenFTS希望玩家能够下载模型，以1：1的比例重建特定区域，最后使用地图编辑器将它们整合在一起。

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关键词：《我的世界》

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