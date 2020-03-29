让路一加 8 Pro ，一加 7T Pro 多平台已下架

IT之家3月29日消息 据网友反馈，一加官网、京东、天猫旗舰店均已下架一加7T Pro手机，其中一加官网上目前只有一款一加7T Pro迈凯伦12GB+512GB版本展示，并且明确提醒，一加7T Pro商品已下架。而一加7T手机目前也显示无货。

另外IT之家发现，在京东自营店平台一加7T Pro显示无货状态。

IT之家此前报道，配置方面，一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，12GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间；采用4085mAh电池和Warp Charge 30T快速充电功能。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。

▲一加7T Pro

预计一加将在4月份发布全新的一加8/Pro系列手机，根据目前的曝料的信息，一加 8 Pro配备6.65英寸AMOLED QHD +显示屏，刷新率高达120Hz。搭载高通骁龙865 SoC并具有高达12GB的RAM。还可能包含4,500 mAh电池，支持50W快速充电，还支持无线充电，主摄像头则为索尼IMX 686传感器。