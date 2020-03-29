8848 M6 系列 5G 钛金手机开启预售：共 11 个版本，12999 元起

IT之家3月29日消息 今早10点，8848开启了钛金手机M6系列5G新旗舰的首发预售，并公开了详细的硬件配置。

M6系列共有11个版本，采用高通骁龙865处理器，12999元起，最高29999元，IT之家整理如下：



12999元的尊享版：钛合金镀金+荔枝纹牛皮、8GB + 256GB

16999元的巅峰版：钛合金镀金+合成红宝石、8GB + 512GB

19999元的藏地棕牛皮版：钛合金镀金+天然钻石+黄色蓝宝石+合成红宝石、12GB + 512GB

19999元的丹霞红牛皮版：钛合金镀金+天然钻石+黄色蓝宝石+合成红宝石、12GB + 512GB

19999元的夜幕蓝牛皮版：钛合金镀金+天然钻石+黄色蓝宝石+合成红宝石、12GB + 512GB

23999元的格桑红蜥蜴皮版：钛合金镀金+合成红宝石+天然黄色蓝宝石、12GB + 1TB

29999元的深空蓝鳄鱼皮版：钛合金镀金+合成红宝石+天然黄色蓝宝石，12GB + 1TB

23999元的星空黑蜥蜴皮版：钛合金镀金+合成红宝石+天然黄色蓝宝石，12GB + 1TB

23999元的天际蓝蜥蜴皮版：钛合金镀金+合成红宝石+天然黄色蓝宝石，12GB + 1TB

29999元的页岩棕鳄鱼皮版：钛合金镀金+合成红宝石+天然黄色蓝宝石，12GB + 1TB

29999元的魅影黑鳄鱼皮版：钛合金镀金+合成红宝石+天然黄色蓝宝石，12GB + 1TB

配置方面，M6系列搭载高通骁龙865处理器，支持SA/NSA双模5G，支持Wi-Fi6，后置三摄，支持4K摄录、1亿像素成像，拥有LPDDR5内存及UFS 3.0闪存，基于Android 10系统，内置4380mAh电池，支持无线充电。

比较有特色的是，M6系列依然是双屏显示，手机正面有一块6.01英寸的屏幕，背面有一块圆形1.19英寸“腕表屏”，此外M6系列还支持加密通话、号码隐藏、双系统等。

目前8848钛金手机M6系列5G新品已在天猫和京东开启预售，定金500元，4月8日-11日支付尾款。



