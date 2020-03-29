比亚迪正式发布刀片电池，新车型“汉”首发搭载

IT之家3月29日消息 比亚迪3月29日14:30在深圳卫视举行了刀片电池超级发布会。比亚迪正式面向外界发布了刀片电池，并且确认比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池。

比亚迪董事长王传福在发布会现场表示，刀片电池结合比亚迪全产业链优势，克服了传统电池能量密度低的问题，它将改变新能源汽车行业对三元锂电池的依赖。王传福称，比亚迪刀片电池的最大特点就是安全。刀片电池将倒逼整个新能源汽车作出改变，让汽车行业进入良性发展的快车道。今后，比亚迪的技术及产品将会对全球开放共享。

比亚迪副总裁、弗迪电池董事长何龙今日在发布会表示，刀片电池已经进入量产阶段。目前，大部分新能源车品牌都已经在和比亚迪探讨刀片电池的合作。传统的电池包的空间利用率只有40%，刀片电池的电池包的空间利用率可以达到60%以上，可以大大提高续航。

据王传福介绍，比亚迪刀片电池具有高安全、长寿命、长续航优势。刀片电池基于比亚迪磷酸铁锂技术，其体积能量密度与主流三元锂电池持平，在相同体积下所储存的电量相差无几，但安全性却远远超过三元锂电池。

在针刺试验中，三元锂电池在针刺瞬间出现剧烈的温度变化，表面温度迅速超过500℃并开始剧烈燃烧；传统磷酸铁锂块状电池无明火、有烟，表面温度达到200℃~400℃；“刀片电池”在穿透后无明火、无烟，电池表面温度仅有30℃-60℃左右。

除了安全之外，刀片电池还具有高电压放电能力，能够为纯电动汽车提供更强劲的动力输出和加速能力，以2020年中将发布的比亚迪汉EV为例，在搭配全球首次量产应用的“高性能碳化硅MOSFET电机控制模块”之后0-100km/h加速仅需3.9秒，续航可以达到605km。

IT之家此前报道，据王传福透露，新一代“刀片电池”通过将电芯进行扁平化设计，其单位体积能量密度比传统铁锂电池提升50%，整车电池寿命可达8年120万公里以上。并计划在未来两年内规划单体能量密度提升至180Wh/kg，系统能量密度提升至160Wh/kg，由此下降单位生产成本30%。