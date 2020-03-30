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2698 元起，中兴天机 Axon 11 5G 视频手机正式开售

2020/3/30 10:13:06来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月23日消息 3月23日，中兴通讯召开线上AR发布会，正式发布旗下首款5G视频手机——中兴天机Axon 11。中兴天机Axon 11 6GB+128GB版本售价2698元，8GB+128GB版本售价2998元，8GB+256GB版本售价3398元，今天上午10点开始在各平台开售。

中兴天机Axon 11支持4K 60帧视频拍摄，采用主摄+超广角的双路防抖方案，融合AI技术，6400万主摄能准确感知抖动方向及幅度并进行智能修正，800万像素超广角镜头可实现智能防抖，还能增大取景面积，并提供120度超广角防畸变。同时，专业景深镜头可营造背景虚化效果，200万像素微距镜头则支持4cm微距摄影。

IT之家了解到，中兴天机Axon 11还提供了视频编辑功能，拥有10多种转场特效、多视频拼接及滤镜、配乐，前置20MP摄像头。

外观方面，中兴天机Axon 11采用6.47英寸柔性曲面屏与3D曲面玻璃，拥有2340×1080分辨率，配合超窄边框设计，官方称拥有92%的屏占比；机身侧面采用滑板形设计；顶部、底部运用G3级曲线。据介绍，中兴天机Axon 11厚度仅7.9mm，机身重量仅168g。

配置方面，中兴天机Axon 11搭载高通5G芯片骁龙 765G处理器，支持SA/NSA双模5G网络，覆盖5G全频段、全网通，配合中兴智能网络加速技术，可实现Wi-Fi向数据网络无缝切换；中兴天机Axon 11内置4000mAh电池，配备USB Type-C 3.1接口，支持光学屏内指纹与蓝牙 5.1。

中兴天机Axon 11搭载自研新一代全场景AI引擎Z-Booster2.0，通过AI算法对系统资源智能调配，对APP启动、系统运行、网络切换等影响用户体验的维度进行深度加速和优化。

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