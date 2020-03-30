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联想拯救者2020再预热：三种风格可选

2020/3/30 14:00:39来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月30日消息 今天中午，联想拯救者官博发布一张全新海报，海报暗示2020款联想拯救者游戏本将会有三种不同的设计风格，满足不同人群的外观需要。

从海报中可以看到，联想将三款拯救者2020用三扇门比喻，三扇门上画着不同的图案，暗示着拯救者2020的A面拥有不同的设计。此外，其中一扇没有关严，露出了RGB炫光，暗示拯救者2020将有一款型号拥有彩色背光键盘。

3月29日IT之家曾报道，联想笔记本产品经理林林曾在微博上曝出联想拯救者R7000、R7000P、Y7000、Y7000P的键盘背光演示，图中键盘背光为白色。详见文章《联想拯救者2020键盘布局更改，采用白色背光》

3月25日，IT之家曾报道联想拯救者2020工程机外观泄露：红光变白光了

综上所示，推测联想拯救者2020将会有两种不同的A面设计，并拥有彩色键盘背光和白色键盘背光可选

联想拯救者官方现已公布了2020款拯救者游戏本的内存和储存规格，联想Y7000和R7000 2020系列将搭载双通道16GB内存，配备双m.2 SSD 固态位。联想Y9000K 2020款搭载了16G双通道内存+1T满速SSD，还支持32G DDR4 2933大内存。

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关键词：联想拯救者2020

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