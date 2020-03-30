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SK海力士新款图像传感器采用1.0微米像素技术，下半年推0.8微米产品

2020/3/30 14:14:43来源：TechWeb作者：宋星责编：月生评论：

3月30日消息，韩国半导体巨头SK海力士今日发文介绍称，旗下新款CMOS（互补金属氧化物半导体）图像传感器采用了1.0微米像素技术

SK海力士表示，为了应对以更小模块尺寸实现较高分辨率的竞争，SK海力士旗下的“黑珍珠（Black Pearl）”系列新推出的4款1.0μm（微米）级图像传感器产品将像素尺寸从原来的1.12μm降低到1.0μm。

这些产品具有调整像素区域大小的“四像素（Quad Pixel）”功能，采用四合一像素（Quad to Bayer，简称 Q2B）Re-mosaic算法(algorithm)。凭借这些功能，“黑珍珠”新款产品不仅能够兼容各种类型的摄像头，同时还能够在光线较暗的环境中提升拍摄质量。

在新系列产品中，Hi-1634（1600万像素）和Hi-2021（2000万像素）是专为智能手机后置摄像头中的超广角摄像头而优化的产品。今年1月，SK海力士开始量产这两款产品，目前正在向客户供货。由于像素尺寸较小，Hi-1634和Hi-2021传感器能够在同一空间中容纳更多的像素。

Hi-847（800万像素）和Hi-1337（1300万像素）传感器针对智能手机后置摄像头进行优化设计。

SK海力士还表示，自今年第一季度推出1.0μm“黑珍珠”系列之后，SK海力士还计划在下半年推出0.8μm（4800万像素）产品。公司的目标是确保在CIS(CMOS图像传感器，CMOS Image Sensor，简称 CIS)业务领域的竞争力，并巩固在市场上的地位。

SK海力士开展的研究显示，在2017年至2020年间，每台智能手机平均配备的摄像头数量从2.2个增加到3.9个。在最新款旗舰版手机当中，还有配备5个摄像头的机型。

有研究机构统计估算，到2023年，每台智能手机平均配备的摄像头数量预计超过4。

外媒表示，这一行业趋势也促使SK海力士加强手机图像传感器业务。外媒表示，SK海力士把公司一部分DRAM生产线转化为CMOS图像传感器生产中心。

SK海力士为全球客户提供DRAM(动态随机存取存储器), NAND Flash(NAND快闪存储器)和CIS(CMOS图像传感器)等半导体产品。公司于韩国证券交易所上市, 其全球托存股份于卢森堡证券交易所上市。

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关键词：SK海力士

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