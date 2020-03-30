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荣耀30S直拍样张放出：支持10倍变焦，今晚发布

2020/3/30 17:50:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月30日消息 荣耀30S将于今晚19 : 00在线上发布，现在荣耀业务部副总裁荣耀老熊已经提前放出了该机的直拍样张，并透露该机支持0.6x超广角、3x变焦、10x长焦。

据此前爆料，荣耀30S搭载后置矩阵四摄方案，主摄为6400万像素，支持3倍光学变焦。

此外，新款荣耀30S将采用“魅眼全视屏”设计，搭载麒麟820处理器并配备8GB+128GB机身存储方案；支持侧面指纹识别，将于3月30日正式发布。

IT之家将对此次发布会进行有奖视频直播，可点此观看

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关键词：荣耀30S

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