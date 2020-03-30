荣耀30S直拍样张放出：支持10倍变焦，今晚发布

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家3月30日消息 荣耀30S将于今晚19 : 00在线上发布，现在荣耀业务部副总裁荣耀老熊已经提前放出了该机的直拍样张，并透露该机支持0.6x超广角、3x变焦、10x长焦。
据此前爆料，荣耀30S搭载后置矩阵四摄方案，主摄为6400万像素，支持3倍光学变焦。
此外，新款荣耀30S将采用“魅眼全视屏”设计，搭载麒麟820处理器并配备8GB+128GB机身存储方案；支持侧面指纹识别，将于3月30日正式发布。
IT之家将对此次发布会进行有奖视频直播，可点此观看。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有