内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>平板电脑

酷比魔方 X Neo 安卓平板可以自由root，支持Docking键盘

2020/3/30 19:04:50来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月30日消息 今天下午，酷比魔方又公布了 X Neo 安卓平板的更多细节，官方称新品支持Docking键盘，系统还可以自由root。

据介绍，酷比魔方X Neo底部带有Docking接口，可以选配专用键盘，实现在平板上轻办公。另外，在运行支持分屏的应用时，可以轻松一键开启应用分屏功能，一屏二用互不干扰。系统方面，酷比魔方官方表示X Neo不锁bootloader，可以自由root/搞机。

IT之家曾报道，酷比魔方X Neo的正面“通体雪白”，屏幕为10.5英寸2.5K（2560×1600）分辨率Super AMOLED显示屏，采用了更高端的On-Cell全贴合工艺，并加入了疏油涂层。酷比魔方X Neo的采用了窄边框的设计，进一步提高了机器的屏占比。酷比魔方X Neo机身正面左侧有3.5mm耳机孔、Type-C充电/数据接口，右侧则是电源键和音量加减键，还采用了对称的侧面发声双扬声器设计。机身背面，酷比魔方X Neo采用了主体为金属的底壳，顶部位置则为保证4G/3G/2G和WiFi、GPS、蓝牙等信号更佳而采用的塑条。

在微信号的相关问答中，酷比魔方暗示新品价格不超过2000元，预计官方将于近期公布这款平板的处理器。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：酷比魔方X Neo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    