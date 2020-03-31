【IT之家开箱】华为MateBook X Pro 2020款翡冷翠图赏

IT之家3月31日消息 在今年2月24日举办的华为终端产品与战略线上发布会上，华为正式发布了全新升级的MateBook X Pro 2020款笔记本电脑，并且加入了翡冷翠新色，再一次的奠定了产品高端时尚基调。

IT之家已经提前拿到了这款新品，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

华为MateBook X Pro 2020款的包装依旧延续了前代简约大方的造型，以大面积的白色背景为主，正面印有华为和产品的金色名称。

打开包装，全新升级的华为MateBook X Pro 2020款安静的躺在盒子内，在产品的底部，则是充电器、数据线、说明书的包装。

华为MateBook X Pro 2020款的整体造型依旧延续了前代华为MateBook X Pro 2019，整体变动不大，标志性的四面窄边框、全金属一体化CNC钻切、超轻薄机身已经成为了MateBook X Pro设计上的DNA，完美的传承了下来。

华为MateBook X Pro 2020款依旧是金属极简风格，整个机身采用了一体化的全金属，A面除了浅金色的高亮LOGO之外没有任何多余的设计元素。

在观感上，华为MateBook X Pro 2020款的翡冷翠的深色调更厚重一些，观感上更加柔和，少了一些亮色，多了一丝沉稳，有种清冷高贵的观感。

华为MateBook X Pro 2020款搭载了一块13.9英寸、分辨率高达3000 * 2000像素的3K全面屏（LTPS），PPI为260，sRGB色域100%，对比度1500:1，450尼特亮度，在观感上屏幕非常的细腻和生动。

屏幕最下方是华为的Logo，C面的设计也是非常简约，电源和指纹识别传感器一体化设计好评，同时继续保留了独一无二藏在键盘上的隐藏摄像头设计。

华为MateBook X Pro 2020款的D面设计也非常有意思，和常规的笔记本底部有大面积的散热孔不同的是，华为MateBook X Pro 2020款的底部是完整、一体化的，实际上，华为MateBook X Pro 2020款将散热孔放在了屏幕转轴位置。底部两侧的长条开孔则是隐藏式的扬声器。

华为MateBook X Pro 2020款的长×宽×高分别为304mm × 217mm × 14.6mm，机身很薄，大小跟一本杂志差不多，1.33kg的重量表现还不错，但也算不上格外轻快。

接口方面，左侧是3.5mm立体声耳机接口、两枚全功能USB-C接口（均支持数据和充电，以及连接MateDock 2，USB-A USB3.0，最大供电5V/2A），右侧保留了一枚USB-A。

华为MateBook X Pro 2020款标配了65W适配器, 兼容20V/3.25A, 15V/3A, 12V/2A, 9V/2A, 5V/2A等多种充电输出功率，支持给部分华为手机超级快充。

在功能性方面，华为MateBook X Pro 2020款同样支持“多屏协同”技术，“多屏协同”打破了安卓和Windows系统之间的隔阂，实现了笔记本和手机之间的快速互联互通。

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