部分王者荣耀安卓版更新及下载缓慢，腾讯官方回应

IT之家3月31日消息 据IT之家网友反馈，部分用户王者荣耀安卓版在更新和下载时遭遇了缓慢问题，下载速度显示0KB/s或几KB/s的速度，腾讯王者荣耀发布安卓更新相关问题指引，表示，部分安卓玩家更新版本时出现了部分问题，包括更新及下载缓慢、更新版本时提示“资源包升级失败，可能发生系统错误”、更新版本后，游戏登录异常，提示“登录超时”。
下面是王者荣耀安卓更新相关问题指引。
亲爱的召唤师，
老亚瑟收到反馈，部分安卓玩家更新版本时出现了部分问题，老亚瑟在此将召唤师常遇到的问题及解决方法陈列如下，以便各位召唤师进行查询及解决问题。
问题一：
【问题描述】更新及下载缓慢
【问题原因】玩家短时间内下载量激增，导致下载缓慢
【解决方法】建议您前往官网及各大应用商店（应用宝等）下载最新游戏包体
问题二：
【问题描述】更新版本时提示“资源包升级失败，可能发生系统错误”
【问题原因】初步定位为用户设备内存不足
【解决方法】建议您重启手机后再打开游戏试试；如果无法解决，您可以尝试先卸载游戏，然后到官网下载安卓精简版
问题三：
【问题描述】更新版本后，游戏登录异常，提示“登录超时”
【解决方法】参考操作：设置 -> 应用 -> 选择王者荣耀 -> 清除数据（注不同品牌/型号手机操作可能不一样，仅为参考）