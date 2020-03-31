部分王者荣耀安卓版更新及下载缓慢，腾讯官方回应

IT之家3月31日消息 据IT之家网友反馈，部分用户王者荣耀安卓版在更新和下载时遭遇了缓慢问题，下载速度显示0KB/s或几KB/s的速度，腾讯王者荣耀发布安卓更新相关问题指引，表示，部分安卓玩家更新版本时出现了部分问题，包括更新及下载缓慢、更新版本时提示“资源包升级失败，可能发生系统错误”、更新版本后，游戏登录异常，提示“登录超时”。

下面是王者荣耀安卓更新相关问题指引。