斗鱼直播带货新功能已上线，首选针对男性玩家的商品

3月31日下午消息，斗鱼直播带货新功能“斗鱼购物”已悄然上线。在斗鱼购物中，主播们已经开始直播带货。

据斗鱼营销中心负责人李鹍介绍，斗鱼一直对商业模式的创新持开放态度，平台在电竞行业为游戏“带货”的能力，行业有目共睹；“斗鱼购物”正是平台在游戏推荐之外，满足用户的多样化消费需求的一次全新尝试。

据悉，斗鱼电商直播项目从2019年12月份启动，到今年3月份，斗鱼已经先后通过峰峰三号、正直博等户外主播在直播带货业务上进行了尝试，与阿迪达斯、耐克等运动品牌展开过合作。

在斗鱼尝试的直播带货商品中，除了大众的日用品、食品类，适合于男性的运动、潮牌、科技数码产品，也成为了主播们的重点推荐的商品。

这种商品的选择和斗鱼既有的用户属性相关。在斗鱼直播平台中，观众绝大部分都是热爱游戏、电竞的年轻男性玩家，大部分的用户集中在18-35岁。口红、化妆品等女性产品并不是他们的首选，但游戏鼠标、游戏机械键盘、电脑、手机等数码产品，一直是精通电子参数的电竞人群的最爱。

斗鱼试图从男性市场切入直播带货领域。在李鹍看来，在斗鱼平台的观众以男性玩家居多，他们除了观看比赛、游戏娱乐，同时还具备旺盛的消费需求，而主播推荐恰好可以成为他们满足自身消费需求的最佳渠道。他认为，电商带货是一个极具挖掘潜力的市场。