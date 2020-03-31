中国移动在香港商用5G，套餐338港元起

3月31日晚间消息，中国移动香港公司今日在香港中环旗舰店举行5G商用启动仪式，宣布4月1日凌晨正式推出5G服务，并出台5G商用套餐和服务等一系列举措，成为香港首个为个人及企业客户提供5G网络体验的运营商。4月1日零时，中国移动香港公司将举办倒计时活动，邀请客户打通第一个5G商用电话。

目前，地区覆盖方面，中国移动香港公司首阶段推出的5G网络范围遍及全港，包括热点地区、主流基础设施及地标商场；网络速度方面，在启动仪式上测试5G网络的时延低于10ms，下载速度超过1Gbps，上传速度超过130Mbps；漫游服务方面，已实现中国内地及韩国的5G漫游服务，2020年底将陆续提供亚洲、欧洲部分国家及地区漫游服务。

据介绍，客户根据需求可选择338至638港元享用30至300GB的5G数据套餐，6月30日之前签约可享198至498港元优惠套餐价格。5G客户可获得UGAME（云游戏）VIP会员享受近百款热门5G云游戏，观看UTV hmvod电影组合中的全球高清影视内容，以及自动升级为Privilege Club （优越会）会员，享受会员生活娱乐及智能装置等专属礼遇。5G客户还可优先以优惠价格购买5G旗舰手机。

目前中国移动香港公司在香港建成并开通5G基站500个，在主要地区（如中西区、湾仔及铜锣湾等）5G覆盖达90%以上。2020年，中国移动香港公司将推出《5G行业应用》白皮书，提供5G智能企业方案，包括智慧出行、智慧生活、智慧经济、智慧环境、智慧政府及智慧市民等六大方向，陆续开展金融、地产及物业管理等行业应用合作。