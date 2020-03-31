【IT之家评测室】联想小新Pro 13 2020体验：35W 十代酷睿+MX 350，轻薄本中的小钢炮

去年联想推出了小新Pro 13，13.3英寸2K屏，搭载了35W的十代酷睿“低压”处理器和MX 250独显，现在小新Pro 13 2020也已经上市，在原来的基础上升级为了MX 350独显。凭借着优秀的散热配置，小新Pro 13 系列可以实现CPU 35W的性能释放，在13英寸轻薄本中一枝独秀，再配合MX 350这款强力的独显，小新Pro 13俨然成为了轻薄本中的小钢炮。

外观设计

联想小新Pro 13 2020是一款13.3英寸的轻薄本，采用了全金属机身和窄边框屏幕，整体设计简约大方。

首先，作为一款全金属的轻薄本，联想小新Pro 13 2020款的重量为1.29kg，三围尺寸为296.9mm × 208.5mm × 15.95mm。对于一款高性能的轻薄本来说，15.95mm的厚度可以保证散热组件有充足的空间，而1.29kg 也让它有了更强的便携性。

联想小新笔记本的“Lenovo” Logo放在了笔记本的一角，给与了A面更多留白，更具设计感。

联想小新Pro 13 2020款采用了13.3 英寸的16:10屏幕，2.86mm的窄边框，屏占比达到了90%。相比传统的16:9 比例的笔记本，16:10的垂直显示区域更广，配合窄边框，整体的宽高比更加协调。

联想小新Pro 13 2020款键盘采用了“微笑键帽”，轻微的弧度会让打字更加舒适。键盘采用了18.7mm的标准间距，支持三档背光。触控板为玻璃材质，触感光滑细腻，四边为CNC钻石切割工艺。

作为一款小钢炮，散热性能尤为重要。联想小新Pro 13 2020款的D面采用了双排进风口，覆盖了整个散热模块。下方的弧边上是两个扬声器喇叭。

接口方面，联想小新Pro 13 2020款左侧是两个全功能USB Type-C接口，支持PD充电、外接双屏扩展和数据传输。右侧分别是支持关机充电的USB 3.2 Gen 1 接口、3.5mm耳机麦克风接口，电源接口和一键还原孔。

联想小新Pro 13 2020款采用了65W 的电源适配器，两段式设计，一端为有接地线的三头插头，另一端是USB-C接口，这样设计可以避免金属笔记本使用中漏电情况。

参数方面，联想小新Pro 13 2020款的电源适配器支持PD充电协议，最高支持20V3.25A的65W供电，除此之外还支持15V3A，9V2A和5V2A，可以为手机平板等支持PD充电协议的设备充电。

联想小新Pro 13 2020款的后盖拆卸也很简单，拧开所有的明处螺丝，然后轻轻从转轴处撬开就行了。从上图可以看出，联想小新Pro 13 2020款的散热模块超出了一般轻薄本的规格，双热管黑化处理，覆盖显卡和CPU，两个涡轮风扇负责将热管传递来的热量吹出笔记本。

CPU和GPU上方的金属屏蔽片下是板载16GB 的DDR4 内存，双通道设计，频率为2666MHz；下方还有m.2 SSD插槽和网卡插槽，都可以自行更换。联想小新Pro 13 2020款采用了L形电池，容量为56Wh。笔记本支持常规和快充两种充电模式，快充模式下一小时可充入80%的电量。

性能参数

硬件参数方面，联想小新Pro 13 2020款采用了一块13.3英寸16:10? 2K（2560×1600）屏，IT之家本次拿到的这款搭载了i5-10210U，16GB内存，512GB SSD。

屏幕参数

联想小新Pro 13 2020款采用了一块TCL华星的IPS屏幕，13.3英寸，最大分辨率为2560×1600，300nit亮度，支持DC调光，还通过了德国莱茵TUV 低蓝光认证。

实测显示，联想小新Pro 13 2020款的这块屏幕的色域达到了99% 的sRGB色域，以及74%的AdobeRGB，△E达到了1.08，屏幕素质十分不错。

在13.3英寸的尺寸下，2560×1600的显示非常锐利，官方推荐的200%的缩放，实际使用下来150%和175%都是可行的选择，用户可以根据自己的喜好进行选择。

CPU&GPU

核心硬件方面，联想小新Pro 13 2020款搭载了英特尔十代酷睿低压处理器i5-10210U，显卡为英伟达2020年第一季度推出的MX 350。

英特尔的十代酷睿Comet Lake-U处理器于2019年 8月 正式发布，采用的仍是14nm 工艺，英特尔表示Comet Lake-U与上一代相比，带来了两位数的性能提升，该产品线还包括英特尔U系列的第一个6核处理器。十代酷睿还支持了DDR4 2666频率的内容，支持英特尔Wi-Fi 6 (Gig+)技术。

IT之家拿到的这款联想小新Pro 13 2020搭载了i5-10210U，4核8线程，主频1.6GHz，睿频4.2GHz，搭载了6MB的三级缓存，核显仍为UHD 620。英特尔为这款处理器定的TDP为15W，可配置TDP最高为25W，然而联想打破了这个限制。联想小新Pro 13 2020采用了野兽模式、智能模式和节能模式三种散热模式，三种模式可以通过Fn+Q进行切换，其中野兽模式下的功耗定在了35W，以下就是野兽模式下的CineBench R20 跑分。

在连续的5轮CineBench R20 渲染测试中，35W的i5-10210U跑分平稳，多核跑分在1660-1690分之间，平均分为1678分，相比之下IT之家测得的一款PL1（长时功耗） 15W的i7-10510U 跑分Cinebench R 20 多核跑分为1249分 ，也就是说PL 1 35W的i5-10210U要领先于超薄本上PL1 15W 的i7-10510U 34%。

显卡方面，英伟达MX 350这次的升级相比以往要大得多，英伟达官方称性能是英特尔i7-1065G7 Gen 11核显性能的2.5倍。

参数方面，英伟达MX 350 搭载了640流处理器，与GTX 1050的流处理器数量相同，相比之下MX 250 只有384个流处理器。然而，老黄的刀法还是非常精准的，MX 350的2GB GDDR5显存位宽依然是64bit，从而使得MX 350的性能提升不至于“越级”。

IT之家使用了3MDARK的Fire Strike和Time Spy分别进行了DirectX 11和DirectX 12环境下的测试。结果显示MX 350的显卡分数在Fire Strike 中领先 MX 250 22%，在Time Spy中领先23%。

3DMark同样还可以测试CPU的游戏性能，野兽模式下的MX 350 在Fire Strike和Time Spy中的物理分分别是11919和4015，分别领先PL1为15W的i7-10510U 73%和55%。

通过上述跑分可以看出，PL1 35W的i5-10210U跑分普遍高于PL1 15W 的i7，MX 350 的理论分数则是高出MX 250 20%左右。

在运行3DMark测试时，显卡保持在50度左右，而在跑物理分时CPU温度则是达到了90度到100度。

看完了理论跑分，再来看真实的游戏测试。IT之家选取《英雄联盟》、《绝地求生》和《巫师3》进行了测试，这三款热门游戏大体可代表2.5D竞技类游戏、3D竞技类游戏和经典3A游戏。

首先，在《英雄联盟》中，CPU 最高可达35W性能释放，平时在20多W，频率在3.9GHz，温度在80度以下；MX 350 GPU频率维持在最高的1595MHz，利用率在80%，温度在60度以下。

帧率方面，游戏在1080p极高画质下平均帧率为117.36fps，2K极高画质下为105.9fps，由此可见《英雄联盟》由于贴图质量问题受分辨率影响不是很大。

在《绝地求生》中画质下，MX 350的负载达到了99%，温度达到了60度以上，但频率依然稳定在最高的1595MHz，游戏全程没出现降频。由于GPU负载的增加和温度的上升，CPU 从原来的最高35W限制到了15W，从而把更多的资源留给GPU。

帧率方面，在《绝地求生》1080p，中画质且在沙漠地图下，游戏平均帧率为41.2fps，基本上达到了可以玩的水平。

想要用MX 350玩最新的3A大作是不现实的，但是玩一玩几年前的经典大作还是可以的。MX 350在运行《巫师3》时同样达到了99%的满载，频率全程稳定在1595MHz，CPU 也是为了显卡性能释放定到了15W。

帧率方面，在《巫师3》1080p 中画质下，游戏平均帧在43fps，而MX 250则只能稳定在30多fps。

综合来看，MX350相比MX 250 提升是有的，3D游戏可从原来的30fps提升到40多fps，2.5D的MOBA游戏则是超过了100fps，对于一些轻度游戏玩家来说，工作之余和朋友开开黑已经足够了，但是如果想用轻薄本60fps玩经典老款大作，未来更换图灵核心的MX 450或许有可能实现。

性能的充分释放与散热与很大的关系，IT之家用AIDA64 和“甜甜圈”进行了压力测试。

首先我们用AIDA64 单烤 FPU，从而测试CPU在满载时的功耗温度表现和稳定性，此时笔记本开启野兽模式。数据显示，烤机刚开始时温度一度达到了95度，之后风扇高速运转将温度稳定在了90度，此时CPU稳定在了PL1 Limit(长时间功耗限制)的35W，CPU全核稳定在3.1GHz。对于一款1.29kg重的轻薄本来说，CPU达到这样的性能释放非常不错。

单烤CPU之后再来看一下联想小新Pro 13 2020款CPU和GPU双烤下的表现，此时笔记本开启野兽模式。我们选用了AIDA 64和FurMark 对CPU和GPU同时进行测试，数据显示CPU稳定在了75摄氏度，功耗为15W；MX 350 满载下频率仍维持在1595MHz，温度为66度。

在以上测试中，联想小新Pro 13 2020款在野兽模式满载下风扇的噪音是很明显的，但风噪相比其他轻薄本要低沉一些，不至于刺耳影响工作和游戏，另外在进行游戏时左侧掌托和WASD键盘处会有明显的温热感，但不至于烫手。

内存&SSD

IT之家拿到的这款联想小新Pro 13 2020款采用了三星的内存，8GB×2，双通道，内存频率2666MHz，内存板载不可拆卸。

AIDA64显示内存读取速度为35353MB/s，写入速度为37297MB/s，延迟为88.7ns。i5-10210U的L1、L2、L3的三级缓存延迟分别是1.1ns、3.2ns和15.4ns。

IT之家拿到的联想小新Pro 13 2020的SSD同样来自三星，容量为512GB，型号为PM981（MZVLB512HAJQ），以下是三星官网的参数介绍：

三星PM981是一款受消费者追捧的SSD，采用了TLC颗粒，官方标定的顺序读取速度为3000MB/s，顺序写入速度为1800MB/s，随机读取速度为270K IOPS，随机写入速度为420K IOPS。

以上是AS SSD和CrystalDiskMark的测试结果，这款SSD 的读写性能都处于一流的水平。

电池&续航

对于学生党和经常出差的工作人士来说，电池续航是一个非常重要的因素。决定笔记本电脑续航的因素有很多，如电池容量、电源管理策略以及性能释放水平和个人工作负载强度等。打个比方来说，假如你的工作负载平均是10W的功耗，那么50Wh的电池则可以连续运行5个小时。

联想小新Pro 13 2020款采用了一块56Wh的锂聚合物电池，我们用PCMark 8 模拟了工作模式下的续航测试，该测试包括了网页浏览、Word写作、Excel编辑、和视频聊天等传统的项目。测试环境为笔记本开启智能模式，屏幕8档亮度，联网。测试数据显示，联想小新Pro 13 2020在PCMark 8工作模式下实现了6小时20分钟的续航时间。

使用体验

在性能测试模块，联想小新Pro 13 2020款已经证明它是13.3英寸轻薄本中的小钢炮了，性能自然是不成问题。除了性能，一款笔记本的用户实际体验也是至关重要的。

人脸解锁

联想小新Pro 13 2020款笔记本的C面没有电源按键，掌托上也没有指纹识别模块，快捷解锁的功能由B面的IR摄像头实现。联想小新Pro 13 2020款的Windows Hello 人脸解锁速度很快，基本上可以做到官方宣传的开盖即开机及人脸识别无缝衔接。

键盘&触控板

联想小新Pro 13 2020的键盘布局是联想一贯的风格，最上一排功能键分别是静音、音量大小、麦克风静音、网页刷新、关闭触控板、飞行模式、设置、锁屏、投影、亮度调节、一键呼出联想电脑管家。

小新Pro 13 的键盘采用了18.7mm的标准间距，支持3档背光，按住Fn+空格键就可以调节亮度。手感方面，小新Pro 13采用了1mm的键程，键程偏短，手感略硬。键盘手感一直以来都是一门玄学，不同的人会有不同的喜好，笔者孤城则是更喜欢ThinkPad 这样的键程稍长的键盘。

小新Pro 13的触控板采用了玻璃材质，操作顺滑，阻力很小，而且四周的CNC钻石切边也让它看起来很精致。

总结：

总的来看，联想小新Pro 13 2020 作为一款轻薄本把重点更多放在了性能释放上，CPU 35W的长时功耗配上满血版MX 350更加适合高校生等预算较低需求又广的用户。一些用户可能会觉得它不够精致，但 i5+16G+512G+MX350+2.5K屏=5999元的价格已经做了很好的说明。如果你是一个注重CPU性能，同时有对外观有需求的用户，材质做工更好的联想Pro 13s冰瓷莹玉会是一个更好的选择。