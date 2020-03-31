苏宁小Biu发10款新品：均为1级能效

3月31日晚间消息，苏宁智能终端公司今天对外发布了10款新品，都将于近期上市。其中，超1级能效小Biu空调抢购价2199元。同时，新品小Biu十字对开冰箱、DD直驱洗干一体机、油烟机、燃气灶等产品均为1级能效配置。

根据官方公布的数据显示，截止到目前，第一代小Biu空调目前销量已经突破80万台；小Biu对开门冰箱位列苏宁易购开门冰箱品类销量Top1；小Biu蒸汽洗烘一体机位列苏宁易购洗干一体机品类销量Top2。

▲智能AI语音

具体来看，新一代小Biu空调的能效层面做到了超一级能效，同时还搭载了智能变频算法，整体可节能15%到20%。在相同条件下，小Biu空调Max比三级能效变频空调，一年省电超过300度以上。

同时，小Biu空调Max搭载了AI智能语音控制技术对它说“小Biu空调”，唤醒之后，就能实现开机关机、模式切换、调节温度、调节风量等操作。

根据官方的介绍，小Biu空调Max由全球顶级工业设计大师Frank Stephenson设计，采用行业一流的海立压缩机，还具有高温自清洁、APP远程控制、急速冷暖等亮点功能，提供整机6年、压缩机10年保修服务。

▲设计灵感

价格方面，小Biu空调Max售价2999元，上市尝鲜价为2499元，前500名付款的用户，还可享受300-100元不等的优惠，目前已在苏宁易购和苏宁易购天猫旗舰店同步开启预售。苏宁还推出了小Biu空调Pro，同样的超一级能效，不同点在AI语音功能，售价2499元，尝鲜价为2199元，前500名付款的用户还能再享受200元优惠，相当于1999元。

除了空调新品之外，苏宁小Biu还发布了十字对开冰箱、DD直驱洗干一体机、直饮净水器、油烟机以及两款燃气灶，还有体脂秤青春版、智能耳机运动版等新品。据介绍，小Biu十字对开冰箱配备440L的储鲜空间，拥有15个相对独立的分区，可有效减少食物串味，售价2499元，尝鲜价2299元，将于4月8日上市。

而DD直驱洗干一体机，则配备了10KG洗涤+7KG烘干的容量，拥有16种洗涤模式。厨房电器方面，小Biu发布了600G豪华版直饮净水器，采用GE原装进口RO膜片，过滤精度达到0.0001微米，除菌率达99.99%。

▲十字对开门冰箱

另外，苏宁小Biu还发布了智能体脂秤青春版和一款智能耳机。其中，苏宁小Biu智能体脂秤青春版使用了高精度E杠压力传感器，可以精确感知体重变化，售价69.9元，尝鲜价为49.9元。苏宁小Biu智能耳机运动版采用10毫米强磁单元，拥有语音助手功能，也将在4月正式发售。

资料显示，小Biu家族目前已经涵盖了20大品类，超过60+SKU，完成了全屋智能家电产品生态布局。苏宁智能终端公司副总裁常江还透露，新款苏宁小Biu智慧屏Pro也将在5月发布。