疫情之下：加密货币未能幸免，比特币3月份大跌25%

4月1日消息，据国外媒体报道，3月份金融市场的动荡让比特币受到了重创，该加密货币单月大跌25%，创下2018年11月以来的最大跌幅。

由于新型冠状病毒疫情给全球经济增长前景蒙上阴影，投资者纷纷逃离风险较高的资产。3月份，比特币下跌了大约25%，跌破6500美元，创下2018年11月以来的最大单月跌幅，同时也连续第七个月出现下跌。自去年6月以来，该数字货币只有去年10月和今年1月录得增长。

比特币的大跌，削弱了有关比特币会在动荡时期充当避风港的看法。正当股市和金属市场呈现数十年未见的暴跌，数字货币在这波急于变现几乎所有资产的快速抛售中也同样受到重创。

“比特币是一种充满投机性的工具，因此在这种厌恶风险的市场上，它自然会成为最先被抛售的对象之一。” Oanda高级市场分析师克雷格·埃尔拉姆(Craig Erlam)表示，“可以想象，投资组合中仍有比特币的人，肯定会优先抛掉比特币仓位，以便应付追加保证金要求或者弥补损失。”

比特币3月份下跌25%，创下2018年11月以来的最大单月跌幅

全球市场因疫情危机而大跌，加密货币也同样受到重创。一些分析人士认为，疫情危机可能会导致美国经济出现现代历史最严重的一次衰退。不断蔓延的疫情也肯定会使全球经济陷入旷日持久的衰退，许多日益感到担忧的经济学家正对经济强劲反弹失去希望。

除了比特币以外，其它的加密货币3月也遭受重创。其中，莱特币下跌约35%，XRP下跌25%。以太币是受打击最严重的一种，跌幅超过40%。在这样的环境下，有关数字货币在动荡时期可以充当避风港的论调明显衰减。

3月，比特币也出现了有记录以来的最大单日波动：3月12日跌幅超过27%，这是近七年来的最大单日跌幅。据彭博社汇编的数据显示，3月份比特币日内平均波动幅度达到5.8%。相比之下，传统上被认为是避风港的黄金价格同期日内平均波动1.6%。

“这种波动性主要是由于比特币是一种新技术，而且使用率不稳定，进而导致了大量的投机活动。” Quantum Economics创始人马蒂·格林斯潘(Mati Greenspan)在一份报告中写道，“对我来说，衡量成功与否的一个标准是，比特币未来能否保持缓慢而稳定的上行趋势，而不是由于全球的不确定性而直线飙升。”

一些加密货币爱好者则在期望比特币即将到来的区块奖励减半（矿工验证交易获得的奖励计划减少）。比特币在上一次减半（2016年）发生前夕出现上涨，因而一些人看好这一次也会出现同样的情况。区块奖励减半计划将会在5月实施。

亚洲机构级数字资产平台Stack的联合创始人兼首席运营官马修·迪布(Matthew Dibb)称，“最近的低迷是全球黑天鹅事件引发的，但我们认为，数字资产面临的这些逆境是短期的。5月13日比特币将迎来区块奖励减半，这将是推动比特币在2021年达到1.5万美元的又一个催化剂。”

在Oanda的埃尔拉姆看来，动荡的环境可以提供机会，但比特币必须得证明它在当前环境中的价值。“这可能会是一个转折点。但我也不确定具体会出现什么样的演变。”