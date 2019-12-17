涉嫌通过病毒在国有电脑上“挖矿” ，两名俄罗斯人被起诉

IT之家12月17日消息 据俄罗斯国家通讯社塔斯社（TASS）周一报道，两名俄罗斯国民因涉嫌在俄罗斯政府拥有的计算机系统上进行加密货币采矿而遭到起诉。

TASS引述国家计算机事件协调中心副主任尼古拉·穆拉索夫（Nikolay Murashov）的话：“在俄罗斯，最近发生了两起使用国家组织的计算机来开采加密货币的案件，嫌疑人被追究刑事责任。”

根据报道，其中一名国民来自库尔干（Kurgan）地区，他用僵尸病毒攻击程序形成一张几乎覆盖全国各地的，可一对多控制的僵尸网络。而另一人因使用JSC Rostovvodokanal网站进行“采矿”被提起刑事诉讼。该报告没有提供其他细节，但据悉攻击者在人们用浏览器查看页面时即入侵网页并开采加密货币。

据穆拉索夫称，由于病毒使用计算机多达80%的自由功率采矿，一般用户可能根本不知道。

值得一提的是，10月份，三名核科学家因在萨洛夫实验室非法开采比特币而被定罪并处以刑罚，前苏联在该实验室开发了第一枚核弹。 2017年，总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的首席技术顾问估计，有20%到30%的设备“感染”了加密挖矿病毒。但一些俄罗斯网络安全专家和政府人员称这个数字是伪造的。