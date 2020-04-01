【IT之家评测室】石头手持无线吸尘器H6评测体验：价格厚道，清理效果看得见

4月1日，石头科技正式推出了手持无线吸尘器H6，这是石头科技推出的首款自有品牌手持吸尘器产品，也意味着石头科技正式进军手持吸尘器市场。

提到石头科技大家并不陌生，早些年曾生产过米家扫地机器人，后续又曾发布过诸如T4、T6等优秀的扫地机器人产品，短短几年时间，石头科技已经跃然成为国内扫地机器人市场上的领军品牌。

手持无线吸尘器H6是石头科技继扫地机器人之外的第二大品类产品，H6号称是全球首款使用聚合物锂电池的手持无线吸尘器，其拥有150AW的大吸力、多锥无损耗、OLED 显示以及落地收纳架等等特性。

H6作为石头科技进军手持吸尘器市场的首秀，又会给消费者们带来怎么样的体验呢？下面通过IT之家的评测，我们一起来深入了解一下这款产品。

第一部分：设计和配件

石头无线吸尘器H6的包装硕大，包装内除了产品本身之外，还有丰富的刷头和落地充电支架等等配件。

H6的刷头等配件均采用了灵活的卡口设计，可一秒安装和拆卸，非常方便。

截图自官网▲

所有配件安装完毕之后的实拍图▲

落地充电支架可以同时收纳主机和配件，将主机放在充电架上即可充电，每次拿起来都是满电量，当然，如果你嫌落地充电支架太占空间，那么你还可以选择改为挂墙使用，如下图所示，左侧为落地支架，右侧则为挂墙。

截图自官网▲

石头手持无线吸尘器H6主机尺寸为284mm×111mm×221mm，重量为1.43kg，尘桶容量为400ml。

产品整体以大面积的科技灰配色为主，机身中部采用了透明工艺，使内部结构外化，尘桶内部以及顶部的过滤系统采用了红色点缀，起到了设计上的点睛之笔，使得产品的质感更强。

H6主机▲

H6搭载了矢量变频电机，具备150AW吸入功率，真空吸力高达25000Pa，此外，产品还支持急速启停，全程高效气尘分离。官方表示整机过滤效率高达99.97%，锁住比PM2.5小8倍的污染物。

H6主机顶部▲

手柄位置上方是一块OLED 显示屏，可显示电量、风速、清洁模式、工作状态等等，当滤网需要清理时，OLED屏幕可以智能提醒，并演示保养方法。

值得一提的是，当你开启H6并工作一段时间之后，这块OLED显示屏还能显示产品电量的预估使用时间，以帮助用户更好的规划清扫工作。

H6采用了扳机式开关，可以快捷的开启和关闭设备，并且无需改变握持姿势。机身侧面的圆圈按钮为锁定键，锁定之后可以实现松开扳机也能继续工作。

手柄位置的正后方，是一枚切档键，短按可以切换吸尘器的工作的档位。

GIF演示▲

机身的这三枚按键，都设计在单手可操作的位置，即使是用户在清洁工作时，也能轻松单手控制按压每一枚按键。

上图这个印有垃圾桶标识的按钮为倒尘开关，向下按压即可倾倒灰尘。

GIF演示▲

电池仓▲

H6最大的配置亮点是采用了动力型聚合物电池，相较于同类产品普遍采用的圆柱锂电池，聚合物电池有着高续航、长寿命、重量轻等优势。正因如此，石头无线吸尘器H6充满电后的工作时间最多可长达90分钟（节电模式），标准模式下的续航时间为45分钟，基本能够满足一个家庭的日常清洁工作所需时间。

除了上文介绍的通过落地支架充电之外，H6主机电池仓的后方同样还有一枚25.6V的充电插口，可直接为产品供电。

H6主机采用了可拆卸式的设计，包括机身顶部的滤网、气旋组件以及机身透明的清理尘桶，都可通过开关拆卸并清理，其中滤网和气旋组件也可以通过冷水清洗。

后置HEPA滤网▲

内置过滤棉滤网▲

据官方资料，H6的过滤系统分为 5层，吸入的空气依次经过一级尘桶气旋，不锈钢初滤，二级多锥气旋，内置过滤棉滤网和后置HEPA滤网，分别过滤不同直径的污染物，整机过滤效率可达99.97%以上。

尘桶同样可拆卸式，按住底部的拆卸开关，即可将尘桶以及气旋组件拆卸下来清洗。

最右侧的红色装置为气旋组件▲

石头手持无线吸尘器H6的主机重量为1.43Kg，重量控制相对出色，搭配电池后置人体工学设计，普通男性长时间握持使用也不会有太明显的疲惫感。

在刷头方面，H6配备了缝隙清洁吸头、床褥除螨吸头、毛刷吸头、全效自适应地刷吸头四款。此外，H6还配备了6倍伸缩软管，比如床底、桌底、车缝等等场景，都可搭配毛刷吸头、缝隙清洁吸头使用，丰富的配件基本能够满足全面清洁需求。

床褥除螨吸头▲

全效自适应地刷吸头▲

毛刷吸头▲

缝隙清洁吸头▲

四类刷头推荐使用环境如下：

图片来自官网▲

第二部分：清洁和体验

无线吸尘器的工作原理和扫地机器人的工作原理类似，是通过电机的高速运转，在机身内部形成真空负压区，由此产生吸力将垃圾吸入。既然是“吸”，那肯定避免不了噪音，实际上，噪音始终是最影响产品综合体验的一个环节，但也往往最容易被消费者忽视。

为了提高使用时的舒适度，石头科技为H6独创了连环格栅设计的旋流降噪腔，能有效降低气流排出的声音，吸收高频噪音。H6共拥有节能、标准、强劲三种工作模式，每种模式在工作时都会产生一定的噪音，IT之家通过分贝仪对三种模式下产生的噪音进行了测试。

分贝仪位于H6上方10-15CM左右的位置，在安静的办公室环境下分别测得84.1分贝、87.2分贝、94.5分贝。

实际上，在工作环境中，人的耳朵至少会和产品之间有半米之上的间隔，因此实际上听到的声音是要比分贝仪测到的略低一点。

不过无论是哪种档位，H6工作时都不可避免的产生一定的噪音，标准模式下产生的噪音与1600w的吹风机工作时产生的噪音接近，尚能接受，强劲模式下你能感受到机身内部的电机转速明显提高，更急促，因此该模式更适合在白天，或者是家中没人的环境下工作使用。

清洁体验方面，IT之家选择了多个场景。

注：均采用标准模式

首先，笔者用毛刷吸头对键盘进行清扫测试。要说明一点的是，笔者的机械键盘已经使用三年多的时间，在三年多的时间里，笔者从未主动清理过键盘，可想而知这三年的时间里键盘内藏了多少的污垢。打开键盘之后，眼前的景象果然是不忍直视，各种发屑、灰尘几乎铺满了键盘内部。H6通过毛刷吸头将键盘内部发屑、灰尘等垃圾刷掉的同时，设备产生的吸力瞬间将垃圾吸附到了尘盒内部，来回刷4-5遍就能将键盘清理干净。

GIF演示▲

清理前后对比：

借助毛刷吸头，H6对细毛绒的毯面也有着不俗的清洁效果。

GIF演示▲

IT之家又通过枯萎的花瓣和沙土对H6进行了清洁力和吸力的测试，这里使用的是地刷吸头。

地刷吸头配有高扭矩行星齿轮减速器，适用于大部分地板、地砖、地垫、短毛地毯，同时软绒滚筒不缠毛发，可实现深度清洁。

如下图所示，无论是花瓣还是沙土，来回一遍就能清理干净。

GIF演示▲

借助于 6倍伸缩软管和缝隙清洁吸头，你还可以实现对车内环境的清洁，比如座椅两侧和下方、中控台缝隙等等区域，能都清扫的干干净净。

在生活中，被褥、床单特别容易滋生螨虫，即便是你认为你的被子已经足够干净。实际上这些螨虫肉眼不可见，但无处不在，清洗被子太麻烦，晒被子不仅需要找个好天气，除螨效果也并不是太理想。

H6+床褥除螨吸头就能很好的解决这个问题，H6配备的床褥除螨吸头适用于床单、枕头、被褥等，强大的吸力能深入床褥深层纤维，有效吸除床褥、枕头、沙发上的尘螨，官方表示除螨率高达99.9%，同时还可有效去除花粉、猫狗皮屑过敏原。

模拟被褥除尘演示▲

笔者将H6带回家后，对两个多月未清洗的被褥进行了除螨处理，开启强劲模式，将被子的正反全部清理一遍，花费大约5分钟左右的时间，耗电60%左右。因为尘螨是肉眼完全不可见的，因此在清理的过程中你并不能立马看到清扫效果，不过，透明的尘桶不会说假话——清理完毕之后，尘桶内有了一层灰色的灰尘，实际上，这些都是你日常生活中根本察觉到不到的皮屑、毛絮和螨虫，除螨效果是实打实的能看的见。

总结：

总而言之，石头手持吸尘器H6是一款价格厚道、设计出色、配置强大、功能丰富的手持吸尘器设备。目前的吸尘器市场仍是一个非常不成熟的市场，两极分化严重，价格低廉的产品往往低性能低设计，信息不对称的情况非常普遍，而拥有高性能和出色设计的无线吸尘器产品价格却又非常昂贵，让不少新家庭望而却步。石头科技推出的这款手持无线吸尘器H6，可以说很好的弥补这一空白，既拥有优秀的设计和性能体验，价格也让人容易接受，如果你有购买手持吸尘器的意向，石头手持吸尘器H6，将会是你不错的选择。

产品价格信息：

众筹价2699元，可领取200元限量优惠券，最终价格2499元，4月1日开启众筹。

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