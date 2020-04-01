内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

淘宝直播卖火箭引热议，官方确认：是真的，优惠价4000万

2020/4/1 16:17:40来源：猎云网作者：汤圆圆责编：远洋评论：

“如何选购自己的第一个火箭？”4月1日一早，淘宝官微的“灵魂发问”引发热议，请来专业人士为大家讲解《火箭选购指南》。讲解够专业，但评论区依然都是问号：“是真的吗？”还有媒体分析认为：“这极大概率是个愚人节玩笑。”

但记者询问淘宝直播相关人士后得到确认：“是真的，真的是真的。”据了解，今晚（4月1日）20:30，淘宝主播薇娅确实将会上架“火箭发射服务”，售价约为4000万元。

据介绍，此次将要“上架”的火箭型号是快舟一号甲固体运载火箭，该火箭由湖北企业航天科工火箭技术有限公司研制，是一款成熟的小型固体运载火箭，此前已成功完成8次商业发射。

据了解，该火箭一次商业发射的价格一般在4500万元左右，不仅可以发射火箭，还能在火箭和发射车身画上想要的涂装，同时消费者还能亲自去现场参观、指挥火箭发射。但在淘宝直播间里，将会有低至4000万左右的极致优惠价。

图：淘宝直播还专门推出了“火箭选购指南”，帮有需要的消费者正确选购

航天科工火箭技术有限公司市场部部长曹梦告诉记者，他前几天看到微博上，淘宝发起了投票，问大家想在直播间里买到什么。很多网友表示要买火箭：“火箭可以吗？不存在的”“我想上天”，当时淘宝主播薇娅回复了网友：“没有火箭商家啊”。

曹梦就想着：“我们的火箭发射服务为什么不能去淘宝直播间里卖呢？”于是他微博上半开玩笑地表示可以提供火箭，没想到真的收到了薇娅团队的咨询。这便促成了此次“火箭第一单”。

他还告诉记者：“我们要在淘宝直播卖火箭的消息发布之后，很多人都来询问：‘如果我买了不发射可以吗？’说实话，我想了很久，觉得似乎也没什么不可以，但如果真的只是想在家里摆个火箭，我们还是更推荐火箭模型。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：淘宝直播

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    