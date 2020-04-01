愚人节游戏？网曝魅族17“防爆盾”邀请函：后摄横向排列，3999元起

IT之家4月1日消息 有关新款魅族17的消息逐渐增多，今日有微博微博@包纸玩机 曝光了魅族17发布会邀请函及相关配置、价格等信息。

从这位微博博主曝光的资料来看，本次魅族17邀请函是一块巨大的“防爆盾”，同时上面还印有“4.15”的字样。结合此前爆料信息来看这似乎也暗示魅族17将采用四摄 + 环闪的横向排列设计且将于4月15日正式发布。

IT之家了解到，从曝光的信息来看魅族17除了搭载骁龙865外还将采用一块6.5英寸90Hz AMOLED屏幕及LPDDR5+UFS 3.0存储方案，采用6400万像素GW1主摄+800万像素超广角+500万像素长焦+200万像素景深组成的后置四摄方案，电池容量为4500mAh并支持30W快充，支持光学屏下指纹及横向线性马达，起售价为3999元。

魅族官方目前尚未放出更多有关魅族17的消息，唯一可以确定的是魅族 17将搭载骁龙865+X55 5G芯片，同时从此前报道的魅族Wi-Fi 6专利数量全球前十来看魅族17也有很大机率会支持Wi-Fi 6。不过考虑到今天是愚人节，目前相关信息真实性仍存疑。但不可否认的是，随着各手机厂商密集发布骁龙865旗舰5G手机，魅族至今仍没有宣布魅族17的任何消息，这让很多一直关注关心魅族手机的网友备受期待，也对任何关于魅族17的风吹草动都分外关注。