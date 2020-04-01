芝奇推出夜光版焰光戟内存条，断了电也有光

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IT之家4月1日消息 根据芝奇推特官方的消息，夜光版焰光戟内存条现已推出，价格尚未公布。
IT之家曾报道， 去年10月，由于三星和美光推出了16Gb的新型内存芯片，芝奇也带来了32GB版本的焰光戟内存条，最高频率DDR4 4000。
IT之家了解到，2019年7月，芝奇推出了Trident Z Neo焰光戟RGB DDR4内存，该系列为AMD Ryzen 3000系列CPU和X570主板平台进行了优化，首发规格最高达DDR4-3600 CL14。
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