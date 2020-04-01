内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

芝奇推出夜光版焰光戟内存条，断了电也有光

2020/4/1 19:12:52来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月1日消息 根据芝奇推特官方的消息，夜光版焰光戟内存条现已推出，价格尚未公布。

IT之家曾报道， 去年10月，由于三星和美光推出了16Gb的新型内存芯片，芝奇也带来了32GB版本的焰光戟内存条，最高频率DDR4 4000。

IT之家了解到，2019年7月，芝奇推出了Trident Z Neo焰光戟RGB DDR4内存，该系列为AMD Ryzen 3000系列CPU和X570主板平台进行了优化，首发规格最高达DDR4-3600 CL14。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：芝奇内存条

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    