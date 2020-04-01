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巨头“联姻”：T-Mobile与Sprint完成合并

2020/4/1 23:02:15来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月1日消息 据外媒appleinsider报道，美国第三、第四大无线运营商T-Mobile和Sprint的合并已经完成，John Legere提前辞去CEO职务，由Mike Sievert接管合并后的公司。

这家现在被称为“New T-Mobile”的公司宣布，它正计划推出一个“变革性的5G网络”。T-Mobile作为母公司仍处于领先地位，其股票将在纳斯达克全球精选市场以“TMU”为标志进行交易

随着两家公司的合并，T-Mobile的首席执行官John Legere即将卸任，将职位移交给Mike Sievert，后者曾在T-Mobile担任首席运营官超过5年，在T-Mobile任职超过7年。在T-Mobile工作之前，Sievert曾在微软、AT&T和IBM工作。

Sievert在新闻稿中说：“在这个非常时期，一个强大而可靠的网络对我们生活的世界是多么重要。New T-Mobile将致力于提供一个广泛而深入的变革性全国5G网络”。并同时向多年效命于T-Mobile的John Legere表示感谢。

New T-Mobile计划在未来几年内，用户获得5G的速度将比目前的LTE快8倍，在未来6年内将快15倍。此外，New T-Mobile还计划覆盖90%的美国农村地区，平均5G速度为50Mbps。

IT之家获悉，美国联邦通信委员会（U.S.Federal Communications Commission）去年11月正式批准了T-Mobile和Sprint的合并，New T-Mobile将成为美国第三大运营商，仅次于Verizon和AT&T

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关键词：TMobileSprint合并

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