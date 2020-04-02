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苹果 iOS 14 重大新功能曝光： iCloud 钥匙串支持双重因素身份验证

2020/4/2 7:04:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月2日消息 外媒9to5Mac报道，苹果正在努力改进iOS上的iCloud钥匙串密码管理器，它具有双重因素密码集成等功能。所描述的这些新功能基于9to5Mac获得的iOS 14的早期版本发现。

此前IT之家报道，苹果iOS和macOS具有iCloud钥匙串的功能，该功能负责存储用户的所有密码和信用卡。但是，与1Password和LastPass等竞争应用程序相比，它缺少一些重要功能。iOS 14可能很快会改变这种情况。

9to5Mac表示发现相关证据，表明苹果正在测试iOS 14上iCloud钥匙串的一些重大更改。将警告用户使用重复密码，因此出于安全原因，他们可以避免在多个站点上使用相同的密码。

重复循环密码是一个主要漏洞。暴露一个密码数据库后，黑客会使用相同的密码在其他的网络帐户上测试。

有趣的是，基于iOS 14代码，将存在一种保存双重因素身份验证密码的新方法。这意味着你可以登录兼容的网站，而无需仅使用iCloud钥匙串，无需SMS、电子邮件或其他不太安全的方法。

1Password和其他类似应用需要付款或订阅使用，苹果可以通过iCloud钥匙串升级吸引更多用户，因为该服务对拥有苹果设备的用户免费。

双重因素身份验证是一种重要的安全工具，可确保在公开或猜测到你的登录信息后，黑客仍然无法使用你的凭据登录。

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关键词：iOS14iCloud密码

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