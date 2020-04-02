HMS 之战，华为 AppGallery /谷歌 Play 商店将同时首发《权力的游戏：境外决战》

IT之家4月2日消息 HBO《权力的游戏》官方手游《权力的游戏：境外决战》将在华为的AppGallery与谷歌Play应用商店中同时上线。华为表示，与开发团队合作，以确保与HMS的兼容性。

据外媒Android Central报道，《权力的游戏：境外决战》将于4月3日登陆Android智能手机，包括华为P40和P40 Pro。除了谷歌Play商店外，游戏开发商Behavior Interactive将同时把游戏发布到华为AppGallery应用商店中。

根据技术顾问的说法，华为在开发应用程序时与游戏公司合作，以确保华为移动服务（HMS）可以无缝替代相应缺少的Google Play服务。其中包括处理应用内购买，替换Google Play游戏的帐户工具包等。最终结果是，游戏体验应该与苹果App Store和谷歌Play商店变体非常相似。

据IT之家了解，《权力的游戏：境外决战》是由《权力的游戏》改编的策略游戏，在这个游戏之中玩家将扮演一方霸主，带来自己家臣攻占全国完成统一，这个耗时又任务艰巨的过程，但是为了心中的霸业，即使再苦再难也要完成这个梦想。

然而，比起游戏更重要的是，这对于华为初创的平台建设更有意义。当日首发游戏，使华为更有可能被用户和开发人员视为可行的应用分发平台。

对于华为来说，该公司已经具备了消费者粉丝忠诚度，但在华为AppGallery应用商店和谷歌Play商店之间的竞争才刚刚开始。