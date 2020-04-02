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个人所得税 App 开启 2019 综合所得年度汇算，我退税 181.94 元

2020/4/2 10:36:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月2日消息 个人所得税App从3月31日开始到6月30日期间开启居民个人2019年度综合所得年度汇算申报，不过是不是适合申报是有条件的。

居民个人2019年度综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的，或者2019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的，需要办理年度汇算。即2019年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算本年度最终应纳税额，再减去2019年度已预缴税额，得出本年度应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。IT之家网友可以根据自己的情况测算一下是否需要申报。

如果你需要申报，可以下载个人所得税App，点击首页的综合所得年度汇算，查看收入纳税数据，使用已申报数据填写，点击开始申报，阅读标准申报须知并知晓确认，选择汇税地，点击下一步，选择新增报酬收入等，确认收入后点击申报，可以看到减免税额，当然也许是需要补缴税额。以IT之家网友为例，最终退税181.94元

需要注意的是，目前个人所得税App可能会频繁提醒“系统开小差了，请稍后尝试”并且很难登录进去，需要大家耐心等待。

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关键词：个人所得税税务

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