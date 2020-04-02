靴子终落地：工信部解绑700MHz，广电正式登上5G舞台

4月2日消息 念念不忘，必有回响。

昨日，工信部发布了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，要求将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统。明确将702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将703-743/758-798MHz频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统。

该《通知》的发布，给中国广电扫除了政策上最后的障碍，广电终于可以合规合理的将700MHz频段用于5G建网。值得注意的是，此次广电获发的是703-743/758-798MHz频段，上下行各40MHz，共计80MHz的带宽，而不是此前业界传的30M*2的带宽。这就意味着，广电可以充分的利用更多的低频优质资源，提升5G网络峰值速率以及用户体验，加速5G建设进程。

一边是我国5G建设快马加鞭，一边是700 MHz释放箭在弦上。外因内驱下，这一切发生地突然而又顺理成章。

700MHz靴子落地

2019年6月6日，中国广电与中国移动、中国电信和中国联通同时拿到了5G商用牌照，成为中国第四大运营商。

虽然拿到了5G商用牌照，但中国广电的5G用频并没有明确，尤其是被称为黄金频段的700MHz的归属问题，这就导致广电无法放开拳脚部署其5G网络。从获得5G牌照到11月开通首个5G基站开通，广电在5G上的发展一直较为缓慢。

久旱逢甘霖。就在昨日，工信部一纸文书为中国广电扫除了政策上最后的障碍。工信部明确将702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将703-743/758-798MHz频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统。

工信部称，国内移动通信产业在700MHz频段已形成了较为完备的网络设备和终端产业链。考虑到700MHz频段的产业发展情况、国内地面电视“模数转换”进展以及移动通信系统的频率使用需求，特将700MHz频段部分频率调整用于移动通信系统。

工信部在《通知》的解读文件中表示，将700MHz频段规划用于移动通信系统，为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源，可推动5G高、中、低频段协同发展。1GHz以下低频段具有良好的传播特性，可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接，进一步推进5G的多场景应用。

据悉，目前，全球已有超过56个国家或地区已经开始或计划在700MHz频段部署频分双工（FDD）方式的4G网络。从各国已公布的700MHz频段规划方案来看，703-748/758-803MHz方案是使用最广泛、频谱资源利用最为充分的频率规划方案，并支持向5G系统演进。将703-743/758-798MHz频段规划用于FDD方式的移动通信系统，与全球主流规划方案兼容，有利于共享全球产业基础。

值得注意的是，中国广电700MHz频段提案获得移动通信国际标准组织3GPP采纳列入5G国际标准，成为全球首个5G低频段（Sub-1GHz）大带宽5G国际标准。

突围还需跨越两重山

频谱是5G建网的硬性条件。此前，中国广电已经获得了工信部颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。在3300-3400MHz频段上，和电联共同使用用于5G室内覆盖。而此次又将700MHz黄金频段纳入囊中，中国广电的“低频+中频”组网方式可谓是占尽天时。但除了天时，要想在5G时代实现突围，广电还需为自己创造“地利”和“人和”。

摆在广电面前的第一大难题就是“清频”，也就是700M频段在播地面模拟电视和地面数字电视业务迁移。据了解，清频工作中带来的地面模拟和地面数字发射机的变动，经统计整个工程投资超过百亿，而且工作量巨大。但是鉴于眼下5G建网迫在眉睫，所以清频工作是中国广电目前的重中之重。

《通知》中的第四条特别说明：“为避免与移动通信系统产生有害干扰，对现有合法无线电台（站）进行必要的频率迁移、台址搬迁、设备改造等工作，产生的费用原则上由700MHz频段移动通信系统频率使用人承担。”

据悉，国家广播电视总局广播电视规划院受国网委托负责了此次清频方案的制定。原则是满足标清、高清、超高清和移动电视业务需求，全国、省、地市、县域四级覆盖，兼顾已批复的地面数字电视频率。其次清频过程中确保在播电视节目安全播出，各频道迁移完成后才能关停原有频道。此次《通知》的发布将驱动广电进一步加快清频工作的进度。

此外，广电网络整合的全国性难题一直被认为是广电发展5G主要的障碍之一。在这一层面，政策一直在驱动。2020年2月，中宣部印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》，明确中国广电、非上市省网公司、已上市省网公司以及战略投资者的出资方式和出资额，对管理模式、管理构架进行安排。在有线电视网络加快整合的背景下，广电5G建设步伐也将进一步加快。

曾有业内人士指出，考虑到业务发展空间，以及结合广电的人力物力财力现状来看，广电要想建设好5G网络，仅仅做好700M清频工作和网络整合还不够，至少还要和一家合作运营商采用MOCN的方式共建共享，也就是无线接入侧共建共享，并通过承载网上连至各自的核心网。

在合作共建5G一事上，中国广电和中国移动一直“暧昧不清”，两者有很大的合作可能。在前不久的业绩说明会上，中国移动董事长杨杰称：“中国移动的确在和中国广电沟通，商谈在5G共建共享、合作共赢方面的可能性。”如果两者合作建网，那对中国广电来说更是如虎添翼。

历史表明，无线通信网络的更新换代往往会改写无线通信领域的竞争格局，虽然作为行业的后来者，中国广电在5G布局上已经明显落后给了其他三大运营商，但是凭借低频优势和轻装上阵，广电在5G市场上分得一杯羹也未尝不可。广电在5G时代能否实现突围？时间终会告诉我们问题的答案。我们所需要做的，就是让子弹再飞一会～