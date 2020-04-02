疫情让笔记本电脑在美国大卖：幸好去年从中国进口很多

据国外媒体报道，由于新冠病毒肺炎疫情的爆发迫使一些学校采用线上教学模式，美国波士顿公立学校因此一下就订购了2万台笔记本电脑。在短短的4天内，他们就收到了这些产品，之所以获得卖家如此快速的发货，是因为去年的库存很多。

截止目前为止，全球90%的笔记本电脑及显示器生产于中国。原本在去年12月美国欲对从中国输入相关产品加征关税，在此之前宏碁（Acer）等电脑厂商从中国进口了大量笔记本电脑。虽然作为中美“第一阶段”贸易协议的一部分，关税被取消，但此前建立的库存，却正在满足激增的需求。目前美国学生和工人因疫情封锁而呆在家中，需要在学习和办公。而相比较，日本、印度和英国消费者的同样需求，则需要长达几周才能得到满足，甚至可能会面临“缺货”。

宏碁市场营销副总裁理查德·布莱克(Richard Black)表示，在美国，“我们将能够满足大家的需求。”

目前美国家庭追捧的其它产品还包括玩具和电脑显示器，而这些产品库存也相对丰富，原因也是加税前采购的。

总部位于加州的玩具巨头MGA Entertainment首席执行官艾萨克·拉里安(Isaac Larian)表示，去年12月，该公司向中国发出的进口订单比正常高出15%，达到接近1000万美元的商品。

在当下疫情期间美国家庭利用玩具打发孩子，这家玩具商的库存已经能够满足美国市场大约60%的需求。

拉里安表示，MGA Entertainment在欧洲的经销单位没有增加进口，库存较低。他称，需要补货，但供应链大部分已经严重中断。

疫情使得中国的许多工厂关闭了长达一个月或更长时间，这推迟了向全球仓库的春季交货。

截止日前，新型冠状病毒肺炎疫情已经遍及205个国家和地区。据统计，在全球范围内，它感染人数已经超过93万，死亡病例超过4.7万人。

科技市场研究公司IDC的分析师黄林(Linn Huang，译音)表示，由于工作人员被要求在家上班导致上网设备销量大增，美国市场部分流行的电脑显示器产品现在甚至已经缺货脱销。

根据比价工具的数据，在亚马逊网站，商家已经将顶级消费者笔记本电脑的价格最低提高了50美元，而最高则上调了100美元。但据业内分析师称，卖家进货价并没有上涨。

波士顿公立学校支付了500万美元，大约每台250美元，从宏碁购买了2万台Chromebook笔记本电脑，这些电脑分别从洛杉矶和芝加哥的仓库发出。

宏碁的布莱克表示，“现在要解决儿童学习问题，不是涨价获利的时候。”

分析师预计，如果全球经济进一步恶化，并导致广泛的裁员发生，市场对笔记本电脑的需求将放缓。

但随着在家上班人数的增加，目前市场对笔记本电脑的需求仍会增强。例如，韩国3月份电脑出口量，比去年增长了82%。

市场研究公司Omdia驻中国台北研究员林杰夫（Jeff Lin，译音）表示，为了克服当前全球范围的物流服务的中断，部分电脑制造商甚至在权衡使用昂贵的空运来交付货物。他称，此举旨在解决物流中断问题，以获得市场份额。