土豆网被诉盗播《奔跑吧兄弟第三季》影片，终审判赔爱奇艺50万元

IT之家4月2日消息 据科技边角料报道，中国裁判文书网日前披露了北京爱奇艺科技有限公司起诉上海全土豆文化传播有限公司被指盗播《奔跑吧兄弟第三季》影片，上海知识产权法院日前维持一审原判，以土豆公司赔偿爱奇艺经济损失50万元结案。

天眼查披露的判决书显示，2014年11月26日，浙江卫视将《奔跑吧兄弟第三季》节目正片、图文信息及节目宣传片、预告片、花絮的大陆地区独家信息网络传播权，包括转授权及维权权利授予爱奇艺公司，授权期限为1年。

2016年5月30日，河南省商丘市睢阳公证处派员监督爱奇艺公司委托代理人操作该公证处提供的平板电脑，在“土豆视频HD”搜索“奔跑吧兄弟第3季”，发现有10期节目，3,885个人订阅，各期节目均能正常播放，最早评论时间为2015年12月22日。

爱奇艺随后向法院请求判令全土豆公司删除涉嫌侵权节目，赔偿经济损失100万元（含公证费5000元）。土豆网辩称奇艺公司未能获取全部著作权人的完整授权，无权向全土豆公司主张权利，爱奇艺公司主张权利超过诉讼时效，不应得到法院支持。

上海市徐汇区人民法院一审认为，土豆公司未提供证据证明获得《奔跑吧兄弟第三季》合法授权，侵害了爱奇艺公司享有涉案作品的信息网络传播权。法院同时支持爱奇艺主张涉案纠纷适用三年诉讼时效，其主张权利未超出诉讼时效期间。2019年2月25日一审判处土豆公司赔偿爱奇艺经济损失及合理开支共计50万元，爱奇艺公司负担案件受理费1725元，土豆公司负担5175元。

IT之家了解到，土豆公司不服判决提起上诉，2020年1月2日，上海知识产权法院二审维持原判，土豆公司负担案件二审受理费人民币8800元。