DXOMARK公布三星Galaxy S20 Ultra音频得分：69分

IT之家4月2日消息 知名测评机构DxOMark今日正式公布了三星Galaxy S20 Ultra的音频测试成绩：69分。

优点：

IT之家了解到，DxOMark官方称三星Galaxy S20 Ultra的中频（中音）和高音端音频精确而清晰，可以提供准确的距离呈现、精确的定位能力和良好的广度。同时三星Galaxy S20 Ultra扬声器的最大音量表现良好，音损控制良好，整体音频播放表现不错。不过三星Galaxy S20 Ultra整体音色表现都还不错，力度掌握、信噪比等都有不错的表现，生活视频和语音备忘录中的爆破音保留完好；其响度表现在大多数用例中都很好（室内场景除外）；几乎听不到音损。

缺点：

DxOMark官方认为三星Galaxy S20 Ultra低音端扩展仍有改进空间，因为设备的音调平衡和低音精度受损。同时其音调平衡稍微偏离中心，在最小音量下，力度大的内容也缺乏清晰度；在麦克风方面，三星Galaxy S20 Ultra自拍视频的高音端扩展能力薄弱，对录制音频的距离呈现、定位能力和起音有所影响。

此外DxOMark官方认为三星Galaxy S20 Ultra的人声听起来有鼻音，背景听起来也不自然。在高SPL（声压级）场景中，三星S20 Ultra的低音端压缩会影响冲击力，还可听见时域音损。