小米Air 2s真无线耳机亮相：双耳同步传输/24小时续航，支持无线充电

IT之家4月2日消息 小米有品商店在小米Air 2的介绍页面上放出了小米Air 2s真无线蓝牙耳机新品的官方介绍，新品在上代产品的基础上降低了延迟、提升了续航，支持无线充电、双耳同步传输。

据官方介绍，小米真无线蓝牙耳机Air 2s采用半入耳式佩戴结构，单边耳机仅重4.5g，采用蓝牙5.0芯片。

小米真无线蓝牙耳机Air 2s升级双核芯片，采用全新双耳同步传输技术，将声音信号同时传递到左右耳机，有效降低声音延迟，同时具有强抗干扰性，左右耳机连接更稳定。针对MIUI系统全面优化了LHDC蓝牙解码，同时采用全新架构对硬件进行了深度优化。开启低延迟设置后，可大幅降低声音延迟，保障声画同步。全面提升游戏影音体验，游戏节奏随时听得到。

小米真无线蓝牙耳机Air 2s支持唤醒语音助手，同时还支持本地语音指令，播放音乐时无需唤醒语音助手，即可进行“上一首/上一曲下一首/下一曲”切歌操作。

小米真无线蓝牙耳机Air 2s支持ENC环境降噪技术，采用双麦克风阵列环境降噪技术，有效降低通话时的环境噪声。得益于新一代芯片的功耗控制和充电盒电池容量的增加，搭配充电盒使用，续航时间最高可达24小时；耳机单次使用续航时间5小时。同时，充电盒兼容Qi标准无线充电。

小米真无线蓝牙耳机Air 2s轻击耳机即可实现对音乐、通话、语音助手等操控。与MIUI深度定制，首次连接后，打开充电盒手机便会弹窗自动完成蓝牙配对与连接，同时可以查看耳机及充电盒电量。内置红外光学传感器，可实时检测耳机佩戴状态，入耳瞬间即可感知，摘下耳机自动暂停播放。

由于小米真无线蓝牙耳机Air 2s的介绍在小米真无线蓝牙耳机Air 2页面下的，因此页面显示的价格是后者的，IT之家并不清楚小米真无线蓝牙耳机Air 2s是否也是369元，不过这款耳机应该会在4月3日米粉节新品发布会发布，不妨期待一下。