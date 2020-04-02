瑞幸开盘后暴跌超80%：市值蒸发超50亿美元

4月2日消息 瑞幸咖啡开盘4.9美元，开盘暴跌超80%，市值蒸发超50亿美元，随后，瑞幸咖啡盘中暂停交易，暂停交易前暴跌78.65%，报5.62美元。公司调查显示，COO及其部分下属员工从2019年二季度起从事某些不当行为，与伪造交易相关的销售额约为22亿元。

公司调查显示，COO及其部分下属员工从2019年二季度起从事某些不当行为，与伪造交易相关的销售额约为22亿元。

公告详情中显示，2020年4月2日，瑞幸咖啡（Luckin Coffee Inc.）今天宣布，公司董事会（“董事会”）已成立。专门委员会（“特别委员会”），负责监督在截至2019年12月31日的财年的合并财务报表审计期间提请董事会注意的某些问题的内部调查（“内部调查”）。

内部调查此初步阶段确定的信息表明，从2019年第二季度到2019年第四季度与虚假交易相关的总销售金额约为人民币22亿元。在此期间，某些成本和费用也因虚假交易而大幅膨胀。上述数字尚未经过特别委员会，其顾问或公司的独立审计师的独立验证，并且可能会随着内部调查的进行而改变。公司正在评估不当行为对其财务报表的整体财务影响。因此，投资者不应再依赖公司之前的财务报表和截至2019年9月30日的九个月以及自2019年4月1日至2019年9月30日的两个季度的收益发布，包括先前的净收入指导来自2019年第四季度的产品以及与这些合并财务报表有关的其他通讯。调查正在进行中，公司将继续评估其先前发布的财务状况和其他可能的调整。

近日，美国多家律师事务所发布声明，提醒投资者，有关瑞幸咖啡的集体诉讼即将到最后提交期限。加州的GPM律所、 Schall律所，纽约州的Gross律所和Pomerantz律所等均表示，在2019年11月13日至2020年1月31日间购买过瑞幸咖啡股票的投资者如果试图追回损失，可以与律所联系，2020年4月13日是截止日期。

已发布的财报显示，瑞幸咖啡2019年二季度收入9.09亿元，三季度收入为15.42亿元。由于四季度财报未发，三季度预计产品销售营收为21-22亿元人民币。以此计算，瑞幸这三个季度报表收入大约46亿元人民币，22亿元的造假金额近半。

在今年2月1日，著名调查机构浑水研究收到了一份来自匿名者的做空报告，这一份长达89页的报告直指瑞幸咖啡正在捏造公司财务和运营数据。该报告认为，2019年第三季度和2019年第四季度，瑞幸咖啡每家门店每天的销量分别至少夸大了69%和88%。

瑞幸随后发布公告坚决否认该报告中的所有指控，认为报告中的论证方式存在缺陷、包含的所谓证据无确凿事实依据，且报告中的指控均基于毫无根据的推测和对事件的恶意解释。