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官方宣布《最后生还者2》无限期延迟，新发售日未定

2020/4/3 6:51:01来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月3日消息 《最后生还者2》是目前众多玩家和游戏媒体们最关注的一款即将上市的游戏大作，不过遗憾的是，今天索尼和开发商顽皮狗宣布这款游戏将不会于5月29日在PS4上发行。

本次游戏的推迟发行或许和新冠病毒有一定的关系，索尼今天在推特上证实：“更新：SIE做出了艰难的决定，推迟了《最后我们2》漫威的Iron Man VR的发布，直到另行通知。全球危机正在阻止我们为玩家提供发布新的游戏体验。” 该公司在声明中写道：“目前，尚无其他延迟报告，但我们会及时通知您。”

顽皮狗还在Twitter上发布了有关延迟的声明：

您可能已经看到，《最后生还者2》的发行被推迟了。我们确信，这则新闻会让您和我们都感到失望。我们希望与社区中的所有人保持联系，为您提供更多信息。

好消息是，《最后生还者2》的开发工作已接近完成。我们正在修复最终的错误。

但是，即使我们完成游戏，我们仍然面临这样一个现实，即由于我们无法控制的物流，我们无法令人满意地推出《最后生还者2》。我们希望确保每个人都能在同一时间玩到《最后生还者2》，以保证我们尽一切可能为每个人提供最佳体验。

据IT之家此前的报道，《最后生还者2》原计划在2020年东部PAX 上首次公开亮相，但由于担心新冠病毒的传染，索尼退出了PAX East。

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关键词：最后生还者2最后生还者

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