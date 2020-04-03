特斯拉Cybertruck预订量飙升至60万以上

IT之家4月3日消息 据insideevs报道，特斯拉Cybertruck的预订量已超过60万辆，并且有望在明年推出之前达到100万辆。令人惊讶的是，在COVID-19爆发期间，特斯拉Cybertruck每天仍会增加1,000个新订单。

有关Cybertruck预订的信息（目前估计为622,000辆订单）是通过Cybertruk Owners Club提供的。埃隆·马斯克（Elon Musk）上次披露Cybertruck的预订数据是在2019年11月26日，当时 他在推特上称已收到25万笔预订单。相比之下，Model 3在2016年4月至2017年8月2日收到了约518,000的预订量。

需要指出的是，预订“ Cybertruck”仅需100美元，因此，如果消费者反悔，损失不算太大。

据IT之家报道，官方信息显示，Cybertruck分为单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版，充满电后的单次续航里程分别为250英里（402.3公里）、300英里（482.8公里）和500英里（804.7公里）。

此外，单电机后轮驱动版从0加速到60英里（96.56公里）所需时间小于6.5秒，双电机全轮驱动版小于4.5秒，三电机全轮驱动版小于2.9秒。

不过Cybertruck能否在中国合法上路也存在疑惑，首先是在国内没有后视镜的车是不允许上路，另有有消息指出Cybertruck的似乎应该归属到特种车辆。

充满想象力的网友已经给出了Cybertruck在中国的样子▲