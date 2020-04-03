三星芯片部门遭“羞辱”：Exynos 990因性能不如骁龙865遭韩版S20弃用

IT之家4月3日消息 据外媒sammobile报道，Exynos对骁龙之争再次升温，根据多个报道称，高通公司的骁龙 865性能要强于三星的Exynos 990处理器。

三星今年继续销售搭载骁龙和Exynos芯片的Galaxy S20系列旗舰手机，在大多数市场上出售Exynos版本，而美国和中国等市场则获得骁龙版本。不过今年，三星决定对其母国韩国市场进行重大政策改变，Galaxy S20系列韩国的版本配备了骁龙865，而不是以往的Exynos版本。

在之前的一次股东大会上，三星的移动部门总裁高东真称：Exynos是System LSI部门制造的，该部门的收入中很大一部分来自移动部门的订单，我们正在根据竞争逻辑选择芯片组。

现在韩国的一份报道提到，在韩国市场发售骁龙版Galaxy S20的决定使许多人感到惊讶，不仅在三星在韩国的办事处，而且在美国总部。据报道，之所以做出这一决定，是因为即使经过多次评估，Exynos 990仍无法完全达到性能预期。由于5G的支持对于三星针对Galaxy S20的营销策略至关重要，因此该公司已决定青睐效率更高的骁龙 865。韩国是第一个启用商用5G网络的国家，并且用户规模发展迅速。

该报道还提到有传言称，由于决定放弃Exynos转向骁龙，三星System LSI（大规模集成电路）部门感到了“羞辱”。据报道，该部门高管们试图说服移动部门撤销这一决定，但显然没有成功。

尽管存在这些性能方面的问题，但三星可能不会放弃其Exynos芯片，因为它们仍然为公司提供了对抗高通的优势。如果该公司没有Exynos芯片，那将完全由高通掌控，并且在价格谈判中可能没有太多回旋余地。

保持Exynos计划的活力，也是三星实现收入来源多元化计划的一部分，该公司还一直在向其他几家制造商出售芯片。像Vivo这样的公司正在逐渐将某些机型转移到Exynos处理器。由于存储器市场的放缓，三星的利润去年受到了巨大冲击，因此Exynos计划可以为半导体业务的价格冲击提供缓冲。

IT之家了解到，Exynos和高通芯片之间的性能差距在很大程度上归因于前者使用定制CPU内核，三星可能已经决定彻底放弃定制CPU内核，而最终通过许可ARM设计来解决此问题。一些报道甚至声称三星会与ARM合作开发半定制内核，现在一切都悬而未决，但是显然Exynos计划还远远没有完成。